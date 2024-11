Crise politique en Allemagne: le ministre des Finances limogé

Christian Lindner, également président du parti libéral (droite), aurait proposé lors d'une réunion de crise la convocation d'élections législatives anticipées début 2025 face aux blocages sur la politique économique à mener entre son mouvement, les sociaux-démocrates et les écologistes. Photo: FILIP SINGER

ATS Agence télégraphique suisse

Le chancelier allemand social-démocrate Olaf Scholz a décidé de limoger son ministre libéral des Finances Christian Lindner, a indiqué son porte-parole à l'AFP. Cela alors que la coalition gouvernementale est minée par les dissensions.

Olaf Scholz a pris cette décision alors que Christian Lindner, également président du parti libéral (droite), a proposé, selon plusieurs médias, lors d'une réunion de crise la convocation d'élections législatives anticipées début 2025 face aux blocages sur la politique économique à mener entre son mouvement, les sociaux-démocrates et les écologistes, tous membres de la coalition gouvernementale tripartite.

Fin du sauvetage

Cette rupture, actée à l'issue une journée de pourparlers organisés à la chancellerie, met fin aux efforts d'Olaf Scholz ces derniers jours pour sauver la coalition gouvernementale tripartite composée de son parti social-démocrate, des écologistes et des libéraux, à couteaux tirés depuis des mois et tous très impopulaires dans l'opinion.

Le limogeage du ministre des Finances devrait logiquement provoquer le départ du FDP du gouvernement et donc à la fin de la coalition gouvernementale actuelle, qui ne disposera plus de majorité à la chambre des députés. Le chancelier pourrait toutefois tenter de diriger un gouvernement minoritaire jusqu'à la date initialement prévue pour les prochaines législatives, le 28 septembre 2025.

Alors qu'Olaf Scholz pensait que l'élection du républicain Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, qui pourrait se traduire par des mesures protectionnistes néfastes à l'économie allemande très tournée vers les exportations, forcerait sa fragile coalition à serrer les rangs, c'est le contraire qui s'est produit. Selon le quotidien «Bild», le ministre des Finances a argumenté lors de la réunion de crise que cette élection et l'impact à en attendre rendaient encore plus urgent un changement de cap économique en Allemagne, vers plus de libéralisme. Ce que refusent tant sociaux-démocrates qu'écologistes.

Questions de confiance

Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé mercredi soir qu'il poserait la question de confiance début janvier aux députés, ouvrant la voie à la possibilité de la fin de son mandat et à des élections législatives anticipées.

Les députés allemands auront à décider s'ils veulent la convocation d'élection législatives anticipées, qui pourraient alors avoir lieu «au plus tard à la fin du mois de mars», soit six mois avant la date initialement prévue, a indiqué le chancelier social-démocrate.