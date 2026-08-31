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Des dégâts matériels
Une voiture piégée explose devant un commissariat

Six civils ont été blessés lors d'un attentat à la voiture piégée contre un commissariat à Ojocaliente, dans le centre du Mexique. Une région où les cartels Jalisco Nueva Generacion et celui de Sinaloa s'affrontent.
Publié: 08:36 heures
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Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
Depuis mi-juillet, le Zacatecas est considéré comme un point chaud de la lutte contre le trafic de drogue.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Une voiture piégée a explosé dans la nuit de dimanche à lundi devant un commissariat au Mexique à Ojocaliente, dans le centre du pays, faisant six blessés parmi la population selon un premier bilan, ont indiqué les autorités.

L'attentat s'est produit dans cette localité de l'Etat de Zacatecas, où les cartels Jalisco Nueva Generacion et celui de Sinaloa, les deux plus grands du pays, se disputent le contrôle de nombreuses routes clés pour le trafic de drogue vers les Etats-Unis.

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«L'explosif avait été placé dans une voiture et il a causé des dégâts matériels au siège de la police ainsi qu'aux bâtiments alentours», a indiqué sur Facebook le secrétaire au gouvernement de cet Etat, Rodrigo Reyes. Il y a six blessés «signalés» parmi des civils qui «reçoivent déjà des soins», avait-il précisé dans un message précédent.

Nouveau point chaud

Après des années d'accalmie, la violence est revenue sur le devant de la scène au Zacatecas. Tout s'est envolé à la découverte le 18 juillet des cinq corps pendus à un pont à Pozo de Gamboa, localité de producteurs de haricots, à environ 75 kilomètres d'Ojocaliente: un ancien maire, des fonctionnaires, des entrepreneurs originaires d'autres coins du Zacatecas figurent parmi les victimes. Cinq autres corps ont été retrouvés dans les environs.

Après cet événement rappelant les pires années de violence au Mexique à l'époque de «la guerre contre la drogue» lancée en 2006, le Zacatecas est devenu un nouveau point chaud pour le gouvernement de la présidente Claudia Sheinbaum.

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