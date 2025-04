Lors d’une manifestation le mercredi 9 avril, une femme nue est apparue au balcon du palais de San Luis Potos, au Mexique.

Luisa Gambaro

Sans doute la meilleure excuse de l'année. Le mercredi 9 avril, en pleine manifestation dans les rues de San Luis Potos au Mexique, un enseignant passe devant le palais royal et remarque une drôle de silhouette au balcon. Il sort son téléphone pour filmer la scène et aperçoit une femme nue qui part se cacher au pas de course.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La vidéo est devenue virale dans les médias locaux et toute la population se demande qui peut bien être cette mystérieuse femme, rapporte «Le Parisien». Les soupçons se portent assez vite vers une travailleuse du sexe en plein exercice de ses fonctions, mais en fait non.

Un phénomène paranormal

D'après le gouverneur Ricardo Gallardo Cardona, il s'agirait d'un personnage beaucoup plus mystique: le fantôme de l’impératrice Carlota du Mexique, morte en 1867. Pour prouver qu'une présence hanterait son palais, le gouverneur a organisé une visite guidée pour les médias, à la recherche de phénomènes paranormaux.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pendant la visite, le gouverneur a raconté que le présumé fantôme de l'impératrice est apparu dans une mystérieuse salle laissée à l'abandon.

«Cet endroit n’est jamais ouvert parce que comme vous pouvez le voir c’est un endroit abandonné, il n’y a pas de meubles», a-t-il expliqué au média «Infobae», avant d'ajouter: «Cette porte qui donne sur l’auditorium est toujours fermée à clé».

Autre indice: les caméras de vidéosurveillance n'ont pas repéré cette femme nue entrer ni sortir du palais. Pour s'assurer que cette apparition ne se reproduise plus, le gouverneur propose carrément d'«exorciser» la pièce.

Ces explications paranormales n'ont pas convaincu tout le monde. Pour le média «El País» par exemple, ces théories paranormales sont des «absurdités» et opte plutôt pour la présence d'une prostituée au sein du palais.