Un homme de 22 ans en garde à vue soupçonné de parricide

Photo: AFP

Un jeune homme de 22 ans soupçonné d'avoir tué samedi son père à Frouard (Meurthe-et-Moselle) a été interpellé et placé en garde à vue des chefs d'assassinat et rébellion, a-t-on appris dimanche auprès du procureur de la République de Nancy.

Les faits se sont produits samedi dans la soirée. Vers 22h30, «les militaires de la gendarmerie étaient requis par un voisin pour une dispute violente entre un père et son fils à Frouard», a indiqué François Capin-Dulhoste à l'AFP, confirmant une information initiale de France 3 Lorraine. Ils ont découvert, à leur arrivée sur les lieux, «sur le trottoir le père inanimé et ensanglanté et le fils accroupi à ses côtés».

Le jeune homme de 22 ans a fini par être interpellé après rébellion, a précisé le magistrat. Les services de secours, également appelés, ont tenté de réanimer la victime, âgée de 56 ans, en vain. Son décès a été déclaré à 23h17. Une enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Nancy. Le fils de la victime, actuellement en garde à vue des chefs d'assassinat et rébellion, n'avait pas d'antécédents.