Ce que l'on sait des discussions sur un accord de cessez-le-feu à Gaza

L'espoir d'un cessez-le-feu et d'une libération d'otages à Gaza grandit. Le Hamas se montre plus flexible dans les négociations, tandis qu'Israël reste réticent. Un plan en trois phases pourrait mettre fin au conflit, mais des défis subsistent.

Gaza est toujours dans l'attente d'un cessez-le-feu, alors que près de 45'000 Palestiniens ont été tués par les bombes d'Israël. Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

De récentes discussions ravivent l'espoir d'un accord entre Israël et le Hamas sur un cessez-le-feu et une libération des otages à Gaza, peut-être avant l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump, malgré la persistance de points de blocage.

Plusieurs diplomates indiquent à l'AFP que les récentes menaces du président-élu américain dans le cas où tous les otages détenus à Gaza ne seraient pas libérés avant son retour au pouvoir le 20 janvier, ont eu un effet.

«Les négociations en cours ont permis de résoudre la plupart des points de désaccord», a déclaré mercredi un responsable du Hamas à l'AFP, évoquant une «finalisation des détails» au Qatar.

Le Hamas, seul contre tous?

La veille, les Etats-Unis avaient déclaré leur «optimisme prudent» quant à la possibilité d'un tel accord de cessez-le-feu et d'échange d'otages captifs à Gaza contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël.

«Le Hamas est maintenant plus flexible, ce sont les responsables du mouvement de la diaspora qui mènent les négociations, et ils sont beaucoup plus pragmatiques» que les responsables du mouvement à Gaza, affirme à l'AFP une source diplomatique, jugeant le Hamas affaibli après plus d'une année de guerre, marquée par la mort de plusieurs de ses principaux chefs, tués à Gaza ou assassinés au Liban ou en Iran.

Le mouvement palestinien a également perdu le soutien du Hezbollah, qui entretenait un front contre Israël à sa frontière nord, depuis la trêve entrée en vigueur fin novembre entre le mouvement islamiste libanais et Israël. Selon un diplomate, cela pousserait le Hamas à vouloir un accord «avant la fin de l'année».

Un accord en trois phases

Des responsables du Hamas ont évoqué lors d'entretiens avec l'AFP un accord qui se déroulerait en trois étapes, comme cela avait déjà été précédemment discuté. Lors de la première phase, qui durerait six semaines, des civils et des soldates israéliennes seraient libérés en échange de «centaines de prisonniers palestiniens».

Selon les mêmes sources, Israël retirerait du couloir de Philadelphie (bande de terre contrôlée par l'armée israélienne le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte) ses forces situées à «l'ouest du poste-frontière de Rafah».

Les forces israéliennes se «retireraient également partiellement» du corridor de Netzarim, autre axe contrôlé par l'armée israélienne et coupant la bande de Gaza d'est en ouest. Elles quitteraient aussi «progressivement» les centres urbains et les camps de réfugiés de la bande de Gaza. Enfin, cette première phase verrait le retour progressif des habitants déplacés de la ville de Gaza et du nord du territoire, sous la supervision de l'armée israélienne.

Un plan discret

Une deuxième phase conduirait à la libération des soldats israéliens en échange d'"un certain nombre» de prisonniers palestiniens, «dont au moins cent condamnés à des peines longues». Durant cette phase, Israël achèverait son retrait militaire mais maintiendrait des forces dans les zones frontalières à l'est et au nord de Gaza-ville.

Lors de la dernière phase de l'accord, «la guerre serait officiellement déclarée terminée», et les efforts de reconstruction commenceraient. Le Hamas souhaite également la réouverture des points de passage, notamment celui de Rafah, à la frontière avec l'Egypte, qui «serait confié à l'Autorité palestinienne, en coordination avec l'Égypte et l'Union européenne, conformément à l'accord de 2005» – ce que plusieurs sources diplomatiques sollicitées par l'AFP jugent compliqué, voire impossible.

Mais rien de tout cela n'est confirmé à ce stade du côté israélien. «Moins on en dit, mieux c'est», a déclaré mercredi à l'AFP, un porte-parole du gouvernement israélien, refusant de commenter l'accord.

Aucune trêve depuis novembre 2023

En dépit d'efforts diplomatiques intenses aucune trêve n'a pu être conclue depuis celle d'une semaine intervenue fin novembre 2023. Jusque-là, le point d'achoppement principal des négociations portait sur le caractère permanent ou non du cessez-le-feu.

Si le Hamas communique, de nombreuses interrogations demeurent sur ce qu'Israël est prêt à accepter comme calendrier précis de retrait de ses troupes de Gaza, ou sur l'avenir des zones du territoire palestinien désormais transformées en périmètres militarisés par l'armée.

Et les déclarations du Hamas semblent aujourd'hui en contradiction avec certaines positions israéliennes, comme les déclarations répétées de Netanyahu s'opposant à un retrait des troupes israéliennes du corridor de Philadelphie.

Par ailleurs, si un cadre du Hamas assure à l'AFP que «l'Egypte, le Qatar, la Turquie, les Nations unies et les États-Unis seront les garants de l'application de l'accord», aucun de ces acteurs ne l'a confirmé. Quant à la gouvernance de Gaza après la guerre, elle fait encore largement débat, y compris au sein de la classe dirigeante palestinienne.