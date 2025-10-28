19:29 heures

Melissa traverse l'ouest de la Jamaïque

L'ouragan Melissa continue sa progression et traverse actuellement l'ouest de la Jamaïque, selon le Centre national américain des ouragans (NHC). Bien qu'il se soit quelque peu affaibli, avec des vents de 270km/h, il reste de catégorie 5, soit la plus élevée de l'échelle de Saffir-Simpson. Le NHC qualifie Melissa d'ouragan «extrêmement dangereux», accompagné de «vents catastrophiques, de crues soudaines et d'une onde de tempête» qui balayent l'île.

https://x.com/NHC_Atlantic/status/1983230793745854801

«C'est votre dernière chance de sauver votre vie (...) mettez-vous à l'abri immédiatement», a exhorté le NHC, alors que des inondations sont déjà en cours par endroits et que des coupures d'électricité sont recensées, notamment dans la capitale Kingston.

«Ce n'est pas le moment d'être courageux», a de son côté lancé le ministre des Collectivités territoriales Desmond McKenzie. «Ne pariez pas contre Melissa, c'est un pari que nous ne pouvons pas gagner.»

Sur X, la star jamaïcaine du sprint Usain Bolt a prié ses compatriotes de «rester en sécurité».

