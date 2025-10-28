Melissa traverse l'ouest de la Jamaïque
L'ouragan Melissa continue sa progression et traverse actuellement l'ouest de la Jamaïque, selon le Centre national américain des ouragans (NHC). Bien qu'il se soit quelque peu affaibli, avec des vents de 270km/h, il reste de catégorie 5, soit la plus élevée de l'échelle de Saffir-Simpson. Le NHC qualifie Melissa d'ouragan «extrêmement dangereux», accompagné de «vents catastrophiques, de crues soudaines et d'une onde de tempête» qui balayent l'île.
«C'est votre dernière chance de sauver votre vie (...) mettez-vous à l'abri immédiatement», a exhorté le NHC, alors que des inondations sont déjà en cours par endroits et que des coupures d'électricité sont recensées, notamment dans la capitale Kingston.
«Ce n'est pas le moment d'être courageux», a de son côté lancé le ministre des Collectivités territoriales Desmond McKenzie. «Ne pariez pas contre Melissa, c'est un pari que nous ne pouvons pas gagner.»
Sur X, la star jamaïcaine du sprint Usain Bolt a prié ses compatriotes de «rester en sécurité».
Malgré des vents qui diminuent, l'alerte est toujours de catégorie 5
Le danger n'est pas écarté. Bien que la vitesse des vents a légèrement diminué, atteignant désormais une vitesse maximale de 260km/h, le Centre national des ouragans (NHC) maintient toujours l'alerte de catégorie 5. L'ouragan traverse actuellement la Jamaïque à 13 km/h.
Les autorités mettent en garde contre les crocodiles
Comme le rapporte le «New York Times», les autorités jamaïcaines mettent en garde la population contre la présence de crocodiles errants. Ils pourraient gagner les zones résidentielles, à la recherche d'un terrain sec à cause de la montée du niveau des eaux.
Les autorités conseillent aux gens de ne pas se rendre dans les zones inondées ni de capturer des crocodiles.
Des toits arrachés
Comme le rapporte Television Jamaica, le lycée technique St. Elizabeth, dans le sud-ouest de la Jamaïque, a été détruit. «De nombreux bâtiments n'ont plus de toit», a déclaré le directeur de l'établissement, Keith Wellington, à la chaîne. «Les toits ont été complètement arrachés. Il y a des dégâts, mais nous espérons qu'ils ne seront pas trop importants et que la tempête s'arrête bientôt.» Le lycée avait déjà été détruit il y a un an par l'ouragan Beryl.
«Je n’arrive pas à joindre ma mère et ma sœur»
Les lignes téléphoniques et internet sont perturbés en Jamaïque. Dans un reportage de CNN, un homme, Byron Pearce, tente non seulement de protéger sa maison des inondations, mais il ne parvient plus à joindre sa mère et sa sœur.
«Je n'arrive pas à joindre ma mère et ma sœur depuis une heure, c'est donc ma plus grande inquiétude en ce moment », a déclaré l'homme à CNN. «Je veux vraiment savoir si elles vont bien. J'espère que leurs batteries sont juste mortes.» Bien qu'elles habitent à quelques minutes de chez lui, il est trop dangereux de s'y rendre.
Un hôpital du sud de la Jamaïque gravement endommagé
Selon plusieurs médias, l'hôpital de la paroisse Sainte-Elisabeth à Black River a été gravement endommagé par l'ouragan.
Des vidéos montrent de l'eau s'infiltrant dans le bâtiment par les plafonds. Des violentes rafales ont brisé des fenêtres et le vent souffle à l'intérieur de l'établissement. Le toit de l'hôpital se serait par ailleurs effondré. Un plan d'évacuation avait été élaboré en avance et les patients transférés du rez-de-chaussée.
L'hôpital de Black River est situé directement sur la côte sud de l'île.
Premières dévastations dans la capitale jamaïcaine
A Kingston, l'ouragan Melissa a déjà causé d'importants dégâts. Des images montrent d'énormes vagues s'abattre sur le rivage. Des arbres ont été renversés et des déchets jonchent le sol. Pendant ce temps, le centre-ville est presque désert.
«Tout le littoral a disparu»
Alors que l'oeil de l'ouragan Melissa vient de toucher terre, accompagné des vents à plus de 300 km/h et de précipitations extrêmes, la côte jamaïcaine a déjà été frappée par l'onde de tempête, a indiqué un restaurateur à CNN. «Tout le littoral a disparu, a déclaré Evrol Christian. Le niveau de la mer monte au-delà de la digue et nous sommes en grande difficulté. C'est incroyable.»
Selon le Centre national des ouragans (NHC), le cyclone n'est désormais plus qu'à 48 km de la ville côtière de Negril, dans l'ouest de l'île. Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness a déclaré à CNN s'attendre à des «dégâts catastrophiques».
Melissa s'apprête à toucher terre
Le puissant ouragan Melissa s'apprête mardi à toucher de plein fouet la Jamaïque. Il pourrait provoquer des dégâts considérables dans le petit pays des Caraïbes, qui se prépare à affronter la pire tempête de son histoire.
Avec des vents soutenus atteignant désormais les 295 kilomètres par heure, l'ouragan de catégorie 5, soit la plus élevée de l'échelle de Saffir-Simpson, continue de se renforcer à l'approche de l'île où il doit toucher terre incessamment. Il est désormais plus puissant que l'ouragan Katrina qui avait ravagé il y a 20 ans la Nouvelle-Orléans et fait plus de 1000 morts.
Des images impressionnantes depuis l'intérieur de l'ouragan
Des irréductibles refusent d'évacuer malgré le danger
Certains habitants de la Jamaïque affirment qu'ils n'évacueront pas leurs maisons malgré la menace de destruction de l'ouragan Melissa et les mises en garde du gouvernement. «J'entends ce qu'ils disent, mais je ne pars pas», a déclaré Noel Francis, un pêcheur de 64 ans, à l'Associated Press. «Je peux me débrouiller seul.»
Sandra Walker, mère célibataire de deux enfants, a aussi confié qu’elle n’avait «pas d’autre choix» que de rester à son étal pour trier les produits qu’elle vend. Elle refuse de se rendre dans un refuge, évoquant une mauvaise expérience vécue lors de l’ouragan Ivan en 2004, où elle n’avait reçu, selon ses dires, que quelques boîtes de bœuf salé à partager avec d’autres évacués.
La Jamaïque se prépare lundi à l'arrivée de l'ouragan Melissa, qui pourrait être le plus violent à jamais avoir touché terre sur son territoire, et pourrait entraîner inondations et glissements de terrain catastrophiques. «Ne vous aventurez pas à l'extérieur de votre abri sécurisé», a exhorté dans la matinée le Centre américain des ouragans (NHC), tandis que les autorités jamaïcaines pressaient les réfractaires à évacuer. «Evacuez aujourd'hui, car les conditions vont se détériorer», a insisté la ministre Dana Morris Dixon.
Avec des vents soutenus allant jusqu'à 270 kilomètres par heure, l'ouragan Melissa, de catégorie maximale sur l'échelle de Saffir-Simpson, continue de se rapprocher de l'île caribéenne où il devrait toucher terre dans la nuit ou tôt mardi. S'il ne perd pas en intensité, il s'agira de l'ouragan le plus puissant à frapper le pays depuis le début des suivis météorologiques.
L'ouragan menace également l'est de Cuba ainsi que le sud des Bahamas et l'archipel des îles Turques-et-Caïques, un territoire britannique. Evoluant depuis plusieurs jours dans les Caraïbes, il a déjà fait au moins quatre morts en Haïti et en République dominicaine, qui étaient toujours lundi sous la menace de pluies importantes pouvant entraîner des glissements de terrain et inondations.
«Besoin d'aide»
En Jamaïque, ses effets se faisaient déjà sentir lundi matin, des vents puissants s'étant abattus sur l'île. «Je suis vraiment inquiet pour les gens», a confié à l'AFP Enrico Coke, un fermier ayant trouvé refuge dans un bar à Flagaman, dans le sud du pays. «Nous aurons besoin d'aide dès que possible, en particulier d'eau pour la population.» Des précipitations torrentielles pourraient entraîner jusqu'à plus d'un mètre de pluie par endroit, a prévenu Michael Brennan, le directeur du NHC, insistant sur le risque de "crues soudaines catastrophiques et de nombreux glissements de terrain».
Les habitants doivent «se trouver dans un lieu sûr et se préparer à y rester toute la nuit et une grande partie de la journée de mardi», a-t-il ajouté, les autorités météorologiques ayant par ailleurs alerté sur le risque de coupures prolongées d'électricité et des communications.
A l'approche de l'ouragan, les autorités jamaïcaines ont fermé l'aéroport international Norman Manley, qui dessert la capitale Kingston, et les ports maritimes. Elles ont aussi exhorté la population à s'armer de prudence, des vidéos catastrophiques générées par l'IA circulant sur les réseaux sociaux.
«Changement climatique»
L'inquiétude est d'autant plus grande que l'ouragan Melissa évolue à une vitesse très basse, de 6 kilomètres par heure. Ses pluies torrentielles et vents puissants pourraient donc s'éterniser sur les localités affectées.
Pour le climatologue Daniel Gliford, le changement climatique aggrave par ailleurs «tous les aspects les plus néfastes de l'ouragan Melissa». «Il entraîne des précipitations et des submersions côtières plus importantes et avec des intensités plus fortes que ce qui aurait été observé dans un monde sans changement climatique», insiste l'expert auprès de l'AFP.
Le dernier ouragan majeur – de catégorie 3 ou plus sur l'échelle de Saffir-Simpson – à avoir touché terre en Jamaïque était l'ouragan Gilbert, qui avait fait 40 morts et d'énormes dégâts dans le pays en septembre 1988. Depuis, l'île avait été frappée par plusieurs ouragans, dont certains majeurs, le dernier en date étant Béryl, en juillet 2024, qui n'y avait toutefois pas touché terre. Anormalement puissant pour cette période de l'année, il avait provoqué de fortes pluies et des vents violents, faisant au moins quatre morts.
Malgré des débuts calmes, la saison 2025 des ouragans dans l'Atlantique, qui s'étire de début juin à fin novembre, devrait cette année être plus intense que la normale, selon les prévisions des autorités météorologiques américaines.