L'ouragan Melissa a frappé la Jamaïque avec des vents violents et des pluies torrentielles, provoquant coupures d’électricité, inondations et dégâts matériels importants. Des milliers d'habitants ont été évacués. La tempête poursuit maintenant sa route vers Cuba.

Le méga ouragan Melissa fait trois fois la taille de la Suisse

1/5 Avec des vents atteignant 320km/h, l'ouragan Melissa est le plus puissant de cette saison dans l'Atlantique. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

il y a 29 minutes L'ouragan Melissa fait trois fois la taille de la Suisse L'ouragan Melissa se distingue par sa puissance, mais aussi par sa taille énorme: il ferait à peu près trois fois la taille de la Suisse, soit environ 1239 kilomètres d'ouest en est, la Suisse mesurant environ 350 kilomètres d'ouest en est, de Genève à St. Margrethen. L'ouragan Melissa fait trois fois la taille de la Suisse Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire Source: CNN 04:42 heures Le point sur la situation L’ouragan Melissa a traversé mardi la Jamaïque . Le nombre de victimes reste inconnu. Le Premier ministre a évoqué des «effets dévastateurs» dans les zones où l’œil du cyclone a touché terre. Il indique également redouter des pertes humaines au vu de la violence. Les vents avaient alors atteint plus de 300 km/h.

. Le nombre de victimes reste inconnu. Le Premier ministre a évoqué des «effets dévastateurs» dans les zones où l’œil du cyclone a touché terre. Il indique également redouter des pertes humaines au vu de la violence. Les vents avaient alors atteint plus de 300 km/h. La Jamaïque a déclaré l'état d'urgence dans le pays.

Mercredi matin, l'ouragan a frappé Cuba. Rétrogradé en catégorie 3, l'ouragan est repassé en catégorie 4 à l'approche des côtes cubaines. Le président cubain Miguel Diaz-Canel a déclaré mardi soir que plus de 735'000 personnes avaient été évacuées avant l'arrivée de l'ouragan Melissa. il y a 37 minutes il y a 37 minutes La Chine envoie des colis d'aide à Cuba avant l'arrivée de l'ouragan Melissa L'ambassadeur de Chine à Cuba a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo montrant des centaines de boîtes étiquetées «kit familial» transportées depuis un entrepôt. «Les kits familiaux donnés par la Chine sont actuellement expédiés de La Havane pour soutenir les provinces de l'Est dans leur réponse à l'ouragan Melissa», a écrit Hua Xin. Source: CNN il y a 46 minutes il y a 46 minutes Les Bahamas évacuent la population à l'approche de l'ouragan Melissa L'ouragan Melissa fait actuellement rage dans le sud-est de Cuba. La tempête devrait atteindre le centre et le sud-est des Bahamas mercredi après-midi. Des ordres d'évacuation ont été émis pour six îles bahaméennes, dont Acklins et Crooked Island. Les Bahamas évacuent la population à l'approche de l'ouragan Melissa Photo: KEYSTONE Des inondations et une possible onde de tempête pouvant atteindre 2,5 mètres sont attendues, selon un communiqué des autorités. Une alerte cyclonique est en vigueur pour le sud-est et le centre des Bahamas. «Il est temps de se préparer», a déclaré le ministre d'Etat Leon Lundy lors d'une conférence de presse mardi. Les habitants se trouvant encore sur la trajectoire de l'ouragan sont priés de se mettre immédiatement à l'abri. Les habitants se trouvant encore sur la trajectoire de l’ouragan sont priés de se mettre immédiatement à l’abri. il y a 58 minutes il y a 58 minutes Une église historique détruite dans la ville jamaïcaine de Black River L'ouragan Melissa a causé des ravages particulièrement importants dans la ville jamaïcaine de Black River. Des images vidéo de mardi montrent la destruction du quartier historique de St. John Parish. D'autres bâtiments ont également été partiellement ou totalement détruits. Des toits ont été arrachés, des lignes électriques ont été coupées et des débris jonchaient les rues de la ville. 0:49 Chaos à Black River: Melissa laisse un paysage de désolation dans cette petite ville Jamaïcaine 09:03 heures 09:03 heures L'aéroport international de Jamaïque a été ravagé par l'ouragan De plus en plus de dégâts importants sont signalés en Jamaïque, frappée de plein fouet par l'ouragan Melissa. Une vidéo sur X montre de graves dommages à l'aéroport international Sangster de Montego Bay. Source: X 08:44 heures 08:44 heures L'ouragan Melissa touche Cuba avec des vents de 195 km/h Après avoir traversé la Jamaïque, la dangereuse tempête a atteint Cuba mercredi à 3h10, heure locale. Melissa a touché terre dans le sud-est de l'île, près de la ville de Chivirico, avec des vents soutenus atteignant 195 km/h, selon le Centre national des ouragans des Etats-Unis. L'ouragan Melissa a traversera directement le sud-est de Cuba dans les prochaines heures. Il poursuivra ensuite sa route vers les Bahamas, qu'il devrait atteindre mercredi après-midi. Une alerte ouragan est en vigueur pour les provinces cubaines de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín et Las Tunas, ainsi que pour le sud-est et le centre de l'archipel des Bahamas. Source: AFP 06:33 heures 06:33 heures La Jamaïque déclare l’état d'urgence face à la catastrophe Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness a déclaré mardi l’état de catastrophe nationale après le passage de l’ouragan Melissa. Dans un message publié sur Facebook, il a expliqué que cette mesure vise notamment à empêcher la spéculation sur les prix, alors que les habitants se ruent sur les produits de première nécessité. Rocky point en Jamaïque. Photo: keystone-sda.ch «Nous devons continuer à maintenir la stabilité, protéger les consommateurs et éviter toute exploitation au moment où les citoyens cherchent à se procurer nourriture, eau et provisions», a-t-il déclaré. Selon Andrew Holness, ces ordonnances donnent au gouvernement les moyens de mieux gérer la réponse nationale face à l’ouragan. 06:22 heures 06:22 heures Des centaines de milliers de Jamaïcains privés d'électricité Selon l'organisation de surveillance du web NetBlocks, la connectivité internet en Jamaïque est tombée à 30% de son niveau habituel mardi soir, à la suite du passage de l'ouragan Melissa. Les vents violents de la tempête ont provoqué d'importants dégâts sur les réseaux électriques et de télécommunication, isolant une grande partie du pays, précise NetBlocks. Source: BBC Source: BBC 06:19 heures 06:19 heures Donald Trump: «Je n'ai jamais vu ça auparavant» Le président Donald Trump a déclaré aux journalistes lors de son vol du Japon vers la Corée du Sud que les Etats-Unis étaient en mesure d'envoyer de l'aide à la Jamaïque si nécessaire. «Nous suivons la situation de près et nous sommes prêts à intervenir. Vous savez, c’est en train de causer d’énormes dégâts», a-t-il affirmé. Trump a également commenté les vents violents qui ont frappé l’île et la catégorie 5 exceptionnelle de l’ouragan Melissa au moment de son arrivée en Jamaïque. «Je n’avais jamais vu ça auparavan», a déclaré le président américain, qui, en tant que résident de Floride, connaît bien les ouragans. Photo: Getty Images «Cet ouragan détruit littéralement tout sur son passage. C’est une catégorie 5. Que dire? On ne voit pas souvent ça. D’habitude, ce sont des 3 ou des 4.» 05:01 heures 05:01 heures A l'approche de Cuba, l'ouragan Melissa se renforce Melissa souffle désormais des vents soutenus atteignant ​​210 km/h​​ à l’approche du sud-est de Cuba. Selon le Centre national des ouragans, le système ​​se renforce à nouveau​​ et pourrait toucher terre dans les prochaines heures en tant qu’​​ouragan de catégorie 4 extrêmement dangereux​​. Son centre se trouvait mardi soir à environ 180 kilomètres au sud-ouest de Guantánamo, progressant vers le nord-est à 15 km/h. Le cœur du cyclone devrait traverser l’extrémité orientale de Cuba dans la nuit, avant de balayer le sud-est puis le centre des Bahamas mercredi. Photo: keystone-sda.ch En Jamaïque, les autorités ont rétrogradé l’alerte d’ouragan en alerte de tempête tropicale, les conditions s’y améliorant lentement. Melissa a déjà démontré sa capacité à se renforcer rapidement au contact des eaux chaudes, et même après son entrée sur les terres cubaines, des inondations meurtrières et des vents destructeurs sont attendus jusque dans la matinée de mercredi. Source: CNN 04:19 heures 04:19 heures L'ouragan Melissa pourrait regagner en puissance L’œil de l’ouragan Melissa s’est de nouveau éclairci sur les images satellites, un signe jugé inquiétant par les météorologues. Selon Briana Waxman, de CNN, un œil mieux défini indique souvent que le cœur du cyclone se réorganise ou se renforce. Alors que Melissa se rapproche de l’est de Cuba, il semble se resserrer à nouveau, ce qui pourrait lui permettre de conserver sa puissance de catégorie 3, voire de regagner la catégorie 4 avant son arrivée sur terre, comme le prévoit le Centre national des ouragans. A l'approche de Cuba, l'œil de l'ouragan Melissa s'est éclairci. Crédit: Cira Même si la tempête n’a plus beaucoup de temps au-dessus de l’eau, les mers exceptionnellement chaudes continuent d’alimenter son intensification rapide. Cette évolution fait craindre un renforcement des vents autour de l’œil, une marée de tempête plus élevée sur la côte sud-est et des pluies encore plus intenses à l’approche du centre du cyclone. Source: CNN Autres entrées

La Jamaïque se prépare lundi à l'arrivée de l'ouragan Melissa, qui pourrait être le plus violent à jamais avoir touché terre sur son territoire, et pourrait entraîner inondations et glissements de terrain catastrophiques. «Ne vous aventurez pas à l'extérieur de votre abri sécurisé», a exhorté dans la matinée le Centre américain des ouragans (NHC), tandis que les autorités jamaïcaines pressaient les réfractaires à évacuer. «Evacuez aujourd'hui, car les conditions vont se détériorer», a insisté la ministre Dana Morris Dixon.

Avec des vents soutenus allant jusqu'à 270 kilomètres par heure, l'ouragan Melissa, de catégorie maximale sur l'échelle de Saffir-Simpson, continue de se rapprocher de l'île caribéenne où il devrait toucher terre dans la nuit ou tôt mardi. S'il ne perd pas en intensité, il s'agira de l'ouragan le plus puissant à frapper le pays depuis le début des suivis météorologiques.

L'ouragan menace également l'est de Cuba ainsi que le sud des Bahamas et l'archipel des îles Turques-et-Caïques, un territoire britannique. Evoluant depuis plusieurs jours dans les Caraïbes, il a déjà fait au moins quatre morts en Haïti et en République dominicaine, qui étaient toujours lundi sous la menace de pluies importantes pouvant entraîner des glissements de terrain et inondations.

«Besoin d'aide»

En Jamaïque, ses effets se faisaient déjà sentir lundi matin, des vents puissants s'étant abattus sur l'île. «Je suis vraiment inquiet pour les gens», a confié à l'AFP Enrico Coke, un fermier ayant trouvé refuge dans un bar à Flagaman, dans le sud du pays. «Nous aurons besoin d'aide dès que possible, en particulier d'eau pour la population.» Des précipitations torrentielles pourraient entraîner jusqu'à plus d'un mètre de pluie par endroit, a prévenu Michael Brennan, le directeur du NHC, insistant sur le risque de "crues soudaines catastrophiques et de nombreux glissements de terrain».

Les habitants doivent «se trouver dans un lieu sûr et se préparer à y rester toute la nuit et une grande partie de la journée de mardi», a-t-il ajouté, les autorités météorologiques ayant par ailleurs alerté sur le risque de coupures prolongées d'électricité et des communications.



A l'approche de l'ouragan, les autorités jamaïcaines ont fermé l'aéroport international Norman Manley, qui dessert la capitale Kingston, et les ports maritimes. Elles ont aussi exhorté la population à s'armer de prudence, des vidéos catastrophiques générées par l'IA circulant sur les réseaux sociaux.

«Changement climatique»

L'inquiétude est d'autant plus grande que l'ouragan Melissa évolue à une vitesse très basse, de 6 kilomètres par heure. Ses pluies torrentielles et vents puissants pourraient donc s'éterniser sur les localités affectées.



Pour le climatologue Daniel Gliford, le changement climatique aggrave par ailleurs «tous les aspects les plus néfastes de l'ouragan Melissa». «Il entraîne des précipitations et des submersions côtières plus importantes et avec des intensités plus fortes que ce qui aurait été observé dans un monde sans changement climatique», insiste l'expert auprès de l'AFP.

Le dernier ouragan majeur – de catégorie 3 ou plus sur l'échelle de Saffir-Simpson – à avoir touché terre en Jamaïque était l'ouragan Gilbert, qui avait fait 40 morts et d'énormes dégâts dans le pays en septembre 1988. Depuis, l'île avait été frappée par plusieurs ouragans, dont certains majeurs, le dernier en date étant Béryl, en juillet 2024, qui n'y avait toutefois pas touché terre. Anormalement puissant pour cette période de l'année, il avait provoqué de fortes pluies et des vents violents, faisant au moins quatre morts.

Malgré des débuts calmes, la saison 2025 des ouragans dans l'Atlantique, qui s'étire de début juin à fin novembre, devrait cette année être plus intense que la normale, selon les prévisions des autorités météorologiques américaines.