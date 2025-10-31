L'ouragan Melissa, ex-catégorie 5, a dévasté la Jamaïque puis touché Cuba en catégorie 3. Il se dirige maintenant vers les Bahamas avec de fortes pluies et risques d'inondations.

1/5 Avec des vents atteignant 320km/h, l'ouragan Melissa est le plus puissant de cette saison dans l'Atlantique. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

il y a 33 minutes L'ouragan Melissa arrive aux Bermudes, au moins 30 morts en Haïti Dopé par le changement climatique mais désormais affaibli, l'ouragan Melissa arrive jeudi soir aux Bermudes après son passage destructeur en Jamaïque, à Cuba et en Haïti, où il a tué au moins 30 personnes. Une personne traverse à gué une rue inondée à Petit-Goave, en Haïti, le 30 octobre 2025. Photo: keystone-sda.ch «Les conditions aux Bermudes vont se détériorer rapidement ce soir», indique dans son dernier point le Centre national américain des ouragans (NHC), qui fait état de vents mesurés à 165 kilomètres par heure. L'alerte a depuis été levée aux Bahamas. Le changement climatique causé par les activités humaines a rendu l'ouragan Melissa plus puissant et plus destructeur, selon une étude publiée mardi par des climatologues de l'Imperial College de Londres. A Haïti, pas directement touché par l'ouragan mais victime de fortes pluies, au moins 30 personnes, dont dix enfants, sont mortes, et 20 portées disparues, selon un nouveau bilan communiqué jeudi par les autorités locales. L'essentiel des décès, 23, ont été provoqués par la crue d'une rivière dans le sud-ouest du pays. Depuis mercredi, Cuba nettoie ses rues inondées et jonchées de débris. Source: AFP 30.10.2025, 00:44 heures 30.10.2025, 00:44 heures «Je n'ai jamais rien vu de tel»: au lendemain de Melissa, la Jamaïque stupéfiée par les dégâts Maisons soufflées, toits envolés, routes coupées, inondées et jonchées de débris: au lendemain du passage de Melissa, la Jamaïque découvre avec stupéfaction mercredi l'ampleur des dégâts causés par l'un des plus puissants ouragans jamais recensés. Des habitants se tiennent sur les décombres d'une maison détruite par l'ouragan Melissa à Santa Cruz, en Jamaïque. Photo: keystone-sda.ch 24h après que Melissa a traversé l'île caribéenne avec ses vents dévastateurs autour de 300 km/h, le bilan humain est encore inconnu. Les dégâts matériels sont eux bien visibles, en particulier dans l'ouest du pays. «J'ai vécu trois ou quatre ouragans ici. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ça n'a jamais été aussi grave», peine encore à réaliser auprès de l'AFP Andrew Houston Moncure, propriétaire d'un complexe touristique en bord de mer à Bluefields, sur la côte sud-ouest, là où Melissa a touché terre. «Chacune de nos six villas a perdu son toit, et il n'y a plus qu'un trou» à la place, se désole-t-il. «La cuisine de notre hôtel a été détruite. Un arbre est tombé sur notre générateur.» «Les arbres encore debout ne sont plus que des troncs. Il n'y a plus de branches. Tout est à terre. Les lignes électriques sont couchées. Il y a des pierres sur la route. Il faudra probablement des jours avant que la route ne soit accessible», observe l'hôtelier, seulement relié au reste du monde par un rare kit portable de connexion à internet Starlink qu'il recharge comme ses batteries à son pick-up. Source: AFP 29.10.2025, 22:11 heures 29.10.2025, 22:11 heures Melissa met le cap sur les Bahamas Dans l'est de Cuba, les habitants ont entamé le déblayage des rues jonchées d'objets divers et d'arbres tombés à terre après le passage mercredi de l'ouragan Melissa, qui a causé la mort d'au moins 30 personnes avant son arrivée sur l'île, dont au moins 20 à Haïti, parmi elles 10 enfants. Un pompier intervient dans une zone touchée par l'ouragan Melissa dans un quartier de Santiago de Cuba. Photo: AFP Machettes à la main, des voisins de Santiago de Cuba, la deuxième ville du pays, s'entraident à dégager les rues, a constaté l'AFP. Certains pans de maisons se sont effondrés, des toits de tôles tordus par les vents violents sont à terre, et la ville est sans électricité, de nombreux poteaux gisant au sol. Des rivières alentours sont sorties de leur lit et par endroits l'eau atteint la taille. Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations Melissa se trouve désormais au large des côtes est de Cuba accompagné de vents à 155 km/h, mais des pluies torrentielles continuent de s'abattre sur l'île, selon le centre national des ouragans (NHC). Melissa a pris la direction des Bahamas où une dangereuse tempête est attendue dès aujourd'hui, selon le NHC, et se dirigera ensuite vers les Bermudes qu'il devrait atteindre jeudi soir. Source: AFP 29.10.2025, 22:00 heures 29.10.2025, 22:00 heures Washington se mobilise pour venir en aide aux sinistrés de Melissa Les Etats-Unis sont notamment «en contact étroit avec les gouvernements de la Jamaïque, d'Haïti, de la République Dominicaine et des Bahamas, qui font face aux effets dévastateurs de l'ouragan Melissa», a indiqué le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio sur X. «Nous avons envoyé des équipes de secours et d'intervention dans les zones touchées, ainsi que des fournitures vitales», a-t-il ajouté. Melissa, qui a déjà ravagé la Jamaïque, a désormais quitté Cuba et a pris la direction des Bahamas où une dangereuse tempête est attendue dès mercredi, selon le Centre national américain des ouragans (NHC). Elle se dirigera ensuite vers les Bermudes, qu'elle devrait atteindre jeudi soir. Melissa avait causé la mort d'au moins 30 personnes avant son arrivée dans l'est de Cuba, dont au moins 20 en Haïti, parmi elles 10 enfants. Les équipes américaines comportent des personnels spécialisés dans l'évaluation des dégâts, ainsi que dans les secours et recherches, dont une partie venant du Costa Rica et de Washington, selon un haut responsable du département d'Etat. Ce responsable, qui parlait à des journalistes sous le couvert de l'anonymat, a dit qu'elles «étaient en route» et devraient notamment arriver en République dominicaine, d'où sera coordonnée l'aide pour Haïti, «dans les 24 heures». En revanche, l'accès par voie aérienne reste impossible pour la Jamaïque. La Jamaïque et Haïti ont transmis des demandes formelles d'aide aux Etats-Unis, a-t-il précisé. Photo: KEYSTONE/EPA/Rudolph Brown 29.10.2025, 17:08 heures 29.10.2025, 17:08 heures Le bilan des inondations après le passage de Melissa en Haïti s'aggrave à 20 morts Le bilan des inondations provoquées par l'ouragan Melissa qui ont frappé une localité du sud d'Haïti s'est alourdi à 20 morts, dont dix enfants, et dix personnes disparues. Ce bilan a été communiqué à l'AFP par le directeur général de la Protection civile du pays, Emmanuel Pierre. Photo: AFP La crue de la rivière La Digue a emporté plusieurs maisons dans la localité côtière de Petit-Goâve, ont rapporté des habitants. Selon Emmanuel Pierre, les recherches se poursuivent pour retrouver les disparus. Source: AFP 29.10.2025, 15:53 heures 29.10.2025, 15:53 heures Le Royaume-Uni va débloquer 2,5 millions de livres pour la Jamaïque Le Royaume-Uni va fournir une aide financière d'urgence de 2,5 millions de livres (2,8 millions d'euros) à la Jamaïque, frappée mardi par l'ouragan Melissa, le plus puissant en près d'un siècle, a indiqué mercredi le ministère des Affaires étrangères. Des habitants marchent dans les rues de Santa Cruz, en Jamaïque, le 29 octobre 2025, après le passage de l'ouragan Melissa. Photo: keystone-sda.ch Ces fonds permettront de financer des fournitures d'urgence, comme des abris en kits, des filtres à eau et des couvertures, précise le communiqué. Le Foreign Office a mis en place mardi un centre de crise pour fournir une assistance consulaire aux ressortissants britanniques dans la région. Du personnel humanitaire et des experts techniques – médecins, ingénieurs etc – ont également été déployés pour coordonner l'assistance et faire en sorte que l'aide humanitaire soit délivrée le plus rapidement possible, selon le ministère. Melissa a également causé des «dégâts considérables» à Cuba où plus de 700'000 personne ont été déplacées. Source: AFP 29.10.2025, 14:53 heures 29.10.2025, 14:53 heures Les rues et maisons de Cuba inondées au passage de l'ouragan Melissa Les rues de Santiago de Cuba, à l'est de l'île frappée tôt mercredi par l'ouragan Melissa, sont inondées, jonchées de débris divers, des arbres et des poteaux électriques jonchant la chaussée, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place. Les rues et maisons de Cuba inondées au passage de l'ouragan Melissa Photo: AFP De nombreuses maisons sont inondées, en raison de l'intensité des pluies accompagnant l'ouragan. Source: AFP 29.10.2025, 14:29 heures 29.10.2025, 14:29 heures L'ouragan Melissa a fait au moins dix morts dans des inondations en Haïti Au moins dix personnes sont mortes en Haïti dans des inondations provoquées par l'ouragan Melissa qui frappe la région des Caraïbes depuis plusieurs jours, ont fait savoir mercredi à l'AFP des autorités locales. L'ouragan Melissa a fait au moins dix morts dans des inondations en Haïti Photo: AFP La rivière La Digue, dans la localité côtière de Petit-Goâve (sud), a débordé et emporté plusieurs personnes selon le maire de la ville et le directeur général d'un hôpital local, précisant que plus d'une dizaine de cadavres avaient été retrouvés et que les recherches se poursuivaient pour retrouver des disparus. Source: AFP 29.10.2025, 13:47 heures 29.10.2025, 13:47 heures L'ouragan Melissa a fait des «dégâts considérables» à Cuba Cuba a subi des «dégâts considérables» avec le passage du puissant ouragan Melissa, a affirmé mercredi Miguel Díaz-Canel, président de l'île où plus de 700'000 personnes ont été déplacées. Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations «La nuit a été très complexe», a déclaré le chef de l'Etat sur son compte X, sans fournir plus de précisions concernant les dommages, mais en demandant aux Cubains «de rester bien à l'abri» en raison de l'ouragan toujours présent avec des vents très violents. Source: AFP 29.10.2025, 11:29 heures 29.10.2025, 11:29 heures New Kingston reste sans eau ni électricité depuis le passage de l'ouragan L'ouragan Melissa a traversé la Jamaïque, mais ses conséquences se font encore cruellement sentir. Une habitante de New Kingston a confié à CNN qu'elle était privée d'eau et d'électricité. Elle et sa famille se portent bien, mais elle est sans nouvelles de ses proches vivant dans l'ouest de l'île. New Kingston reste sans eau ni électricité depuis le passage de l'ouragan «Il ne nous reste plus qu'à attendre et voir», a déclaré Jhordanne Jones à la chaîne américaine. «Nous espérons que notre famille dans l'ouest de la Jamaïque va bien.» Avant l'arrivée de l'ouragan, sa famille avait fait des réserves de piles, de lampes de poche et de batteries externes. Elle a décrit de fortes rafales et des pluies diluviennes pendant l'ouragan, mais était soulagée que la tempête soit passée rapidement dans leur région. 29.10.2025, 09:58 heures 29.10.2025, 09:58 heures L'ouragan Melissa fait trois fois la taille de la Suisse L'ouragan Melissa se distingue par sa puissance, mais aussi par sa taille énorme: il ferait à peu près trois fois la taille de la Suisse, soit environ 1239 kilomètres d'ouest en est, la Suisse mesurant environ 350 kilomètres d'ouest en est, de Genève à St. Margrethen. L'ouragan Melissa fait trois fois la taille de la Suisse Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire Source: CNN Autres entrées

La Jamaïque se prépare lundi à l'arrivée de l'ouragan Melissa, qui pourrait être le plus violent à jamais avoir touché terre sur son territoire, et pourrait entraîner inondations et glissements de terrain catastrophiques. «Ne vous aventurez pas à l'extérieur de votre abri sécurisé», a exhorté dans la matinée le Centre américain des ouragans (NHC), tandis que les autorités jamaïcaines pressaient les réfractaires à évacuer. «Evacuez aujourd'hui, car les conditions vont se détériorer», a insisté la ministre Dana Morris Dixon.

Avec des vents soutenus allant jusqu'à 270 kilomètres par heure, l'ouragan Melissa, de catégorie maximale sur l'échelle de Saffir-Simpson, continue de se rapprocher de l'île caribéenne où il devrait toucher terre dans la nuit ou tôt mardi. S'il ne perd pas en intensité, il s'agira de l'ouragan le plus puissant à frapper le pays depuis le début des suivis météorologiques.

L'ouragan menace également l'est de Cuba ainsi que le sud des Bahamas et l'archipel des îles Turques-et-Caïques, un territoire britannique. Evoluant depuis plusieurs jours dans les Caraïbes, il a déjà fait au moins quatre morts en Haïti et en République dominicaine, qui étaient toujours lundi sous la menace de pluies importantes pouvant entraîner des glissements de terrain et inondations.

«Besoin d'aide»

En Jamaïque, ses effets se faisaient déjà sentir lundi matin, des vents puissants s'étant abattus sur l'île. «Je suis vraiment inquiet pour les gens», a confié à l'AFP Enrico Coke, un fermier ayant trouvé refuge dans un bar à Flagaman, dans le sud du pays. «Nous aurons besoin d'aide dès que possible, en particulier d'eau pour la population.» Des précipitations torrentielles pourraient entraîner jusqu'à plus d'un mètre de pluie par endroit, a prévenu Michael Brennan, le directeur du NHC, insistant sur le risque de "crues soudaines catastrophiques et de nombreux glissements de terrain».

Les habitants doivent «se trouver dans un lieu sûr et se préparer à y rester toute la nuit et une grande partie de la journée de mardi», a-t-il ajouté, les autorités météorologiques ayant par ailleurs alerté sur le risque de coupures prolongées d'électricité et des communications.

A l'approche de l'ouragan, les autorités jamaïcaines ont fermé l'aéroport international Norman Manley, qui dessert la capitale Kingston, et les ports maritimes. Elles ont aussi exhorté la population à s'armer de prudence, des vidéos catastrophiques générées par l'IA circulant sur les réseaux sociaux.

«Changement climatique»

L'inquiétude est d'autant plus grande que l'ouragan Melissa évolue à une vitesse très basse, de 6 kilomètres par heure. Ses pluies torrentielles et vents puissants pourraient donc s'éterniser sur les localités affectées.

Pour le climatologue Daniel Gliford, le changement climatique aggrave par ailleurs «tous les aspects les plus néfastes de l'ouragan Melissa». «Il entraîne des précipitations et des submersions côtières plus importantes et avec des intensités plus fortes que ce qui aurait été observé dans un monde sans changement climatique», insiste l'expert auprès de l'AFP.

Le dernier ouragan majeur – de catégorie 3 ou plus sur l'échelle de Saffir-Simpson – à avoir touché terre en Jamaïque était l'ouragan Gilbert, qui avait fait 40 morts et d'énormes dégâts dans le pays en septembre 1988. Depuis, l'île avait été frappée par plusieurs ouragans, dont certains majeurs, le dernier en date étant Béryl, en juillet 2024, qui n'y avait toutefois pas touché terre. Anormalement puissant pour cette période de l'année, il avait provoqué de fortes pluies et des vents violents, faisant au moins quatre morts.

Malgré des débuts calmes, la saison 2025 des ouragans dans l'Atlantique, qui s'étire de début juin à fin novembre, devrait cette année être plus intense que la normale, selon les prévisions des autorités météorologiques américaines.