La tempête Adam frappe la Méditerranée. Après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur l’Espagne depuis le week-end dernier, la dépression s’est déplacée dès mardi vers la France et l’Italie.

En bref La tempête Adam se déplace vers l'est depuis l'Espagne, en passant par la Méditerranée, vers la France et l'Italie

L'Italie a déclenché l'alerte orange dans six régions ; des glissements de terrain et des dégâts ont été signalés sur l'île d'Elbe

Dans le sud de la France et en Corse, les intempéries ont provoqué des inondations et fait deux morts

Wiebke Köhne

L’Italie se prépare au passage de la tempête Adam. Dès mardi, la protection civile a placé plusieurs régions du pays en alerte jaune ou orange. La dépression a déjà balayé l’Espagne ces derniers jours. Le front orageux touche désormais la Sardaigne, la Corse et la côte tyrrhénienne.

Le service météorologique de l’armée de l’air italienne appelle la population à la prudence et au respect des consignes des autorités. «Consultez régulièrement les prévisions météorologiques et préparez-vous à d’importantes perturbations au quotidien. Ne vous déplacez qu’en cas de nécessité absolue», indique le communiqué.

Niveau d'alerte orange en vigueur

Ce mercredi, six régions du pays sont placées en alerte orange. Cette dernière concerne la Ligurie ainsi qu’une partie du Piémont, de la Vénétie, du Frioul-Vénétie Julienne, du Latium et de la Campanie. Des secteurs de seize régions sont également placés en alerte jaune. Les intempéries les plus violentes sont attendues dans le nord-ouest du pays. Selon «Rai News», plusieurs écoles ont fermé par précaution.

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Mardi, de violents orages ont déjà frappé l’île d’Elbe. Plus de 120 millimètres de pluie ont été relevés, notamment dans la soirée. L’ouest de l’île a été particulièrement touché. Selon «Rai News», des glissements de terrain ont causé des dégâts dans plusieurs localités. Sur le littoral, des murets se sont effondrés et la circulation a été perturbée.

Des décès en France

Le sud et le sud-est de la France font actuellement face à un épisode météorologique exceptionnellement violent. Selon RTL, les fortes pluies ont provoqué des inondations et submergé des routes dès le début de la semaine. Une personne est décédée près de Marseille.

Le nord de la Corse a aussi été frappé mardi par de violents orages et des pluies torrentielles. L’observatoire français des orages Keraunos y a recensé plus de 11'000 éclairs entre le petit matin et midi, dont environ 3400 ont touché le sol. Jusqu’à 416 millimètres de pluie sont tombés en 24 heures en Haute-Corse.

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Un homme de 65 ans a également perdu la vie en Corse. Porté disparu depuis mardi, il a été retrouvé mort par les secours dans la nuit de mardi à mercredi. Selon les autorités, il aurait été emporté à bord de son véhicule par une rivière en crue près de Ghisonaccia. D’après les médias, son corps a été retrouvé à quelques centaines de mètres en aval de son véhicule tout-terrain. Une deuxième personne qui se trouvait à bord a pu s’en extraire, précisent les autorités.