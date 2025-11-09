DE
Des vents à 230km/h
Fung-wong devient un «super-typhon» à l'approche des Philippines

Le super-typhon Fung-wong s'approche des Philippines, déjà dévastées par Kalmaegi. Avec des vents atteignant 230 km/h, il menace de provoquer des inondations étendues. Les habitants se préparent à affronter cette nouvelle catastrophe naturelle.
Après le passage meurtrier de Kalmaegi, les Philippines seront touchés par Fung-wong.
Photo: AFP
La tempête Fung-wong s'est transformée dimanche en «super-typhon» à l'approche des Philippines, déjà meurtries par le passage dévastateur du typhon Kalmaegi cette semaine, a annoncé le service météorologique national. Fung-wong, dont le diamètre couvre la quasi-intégralité du pays, progresse vers l'ouest en soufflant des vents de 185 km/h, avec des pointes à 230 km/h. Il doit toucher terre dans la nuit.

Près d'un million de personnes ont été évacuées aux Philippines, ont annoncé dimanche les autorités. Au total, «916'863 personnes ont été évacuées à cette heure», a indiqué un haut responsable de la Défense civile, Rafaelito Alejandro, lors d'un point presse

«Le sol tremblait»

«Les vagues ont commencé à gronder vers 7h (minuit en Suisse). Quand les vagues ont frappé le brise-lame, on aurait dit que le sol tremblait», a témoigné auprès de l'AFP Edson Casarino, un habitant de l'île de Catanduanes (nord-est) âgé de 33 ans.

«De fortes pluies sont en train de s'abattre, et je peux entendre le vent souffler», a-t-il ajouté. La petite île risque d'être frappée «directement» par Fung-wong, a prévenu le service météorologique.

Après le passage de Kalmaegi

Samedi, des habitants rivaient leurs maisons au sol avec des cordes, dans l'espoir qu'elles résistent aux rafales. Fung-wong devrait déverser «des précipitations de 200 millimètres ou plus, qui peuvent provoquer des inondations étendues, pas seulement dans les zones de basse altitude», avait expliqué en conférence de presse Benison Estareja, un météorologue du gouvernement.

«Il est aussi possible que nos plus importants bassins versants débordent», avait-il alerté. Ce super-typhon balaiera l'archipel d'Asie du Sud-Est seulement quelques jours après Kalmaegi, responsable d'au moins 204 morts et 109 disparus d'après les derniers chiffres du gouvernement.

