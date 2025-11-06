DE
127 personnes portées disparues
Le bilan du typhon Kalmaegi monte à 140 morts aux Philippines

Le typhon Kalmaegi a fait au moins 140 morts et 127 disparus aux Philippines, selon l’AFP. Les inondations provoquées par cette catastrophe climatique ont causé 114 décès confirmés par le bureau national et 28 supplémentaires dans la province de Cebu.
Une femme marchant dans une rue recouverte de boue après le passage du typhon Kalmaegi à Liloan, le 6 novembre 2025.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le bilan du typhon Kalmaegi atteint jeudi au moins 140 morts et 127 disparus aux Philippines, selon des chiffres officiels compilés par l'AFP concernant cette catastrophe climatique qui a provoqué de graves inondations.

Le bureau national de la défense civile a confirmé 114 décès, auxquels s'ajoutent 28 morts enregistrés par les autorités provinciales de Cebu, au centre de l'archipel.

Développement suit.

