Une femme marchant dans une rue recouverte de boue après le passage du typhon Kalmaegi à Liloan, le 6 novembre 2025.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse
Le bilan du typhon Kalmaegi atteint jeudi au moins 140 morts et 127 disparus aux Philippines, selon des chiffres officiels compilés par l'AFP concernant cette catastrophe climatique qui a provoqué de graves inondations.
Le bureau national de la défense civile a confirmé 114 décès, auxquels s'ajoutent 28 morts enregistrés par les autorités provinciales de Cebu, au centre de l'archipel.
Développement suit.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Avec vidéo
Présenté par
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas