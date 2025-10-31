DE
FR

L'aide afflue
La Jamaïque ravagée par Melissa reçoit l’aide internationale

Des avions chargés d'aide humanitaire, ainsi que des hélicoptères américains, affluaient en Jamaïque vendredi, trois jours après le passage de Melissa. Cet ouragan sur l'île caribéenne apparaît comme l'un des plus puissants jamais recensés.
Publié: il y a 54 minutes
Partager
Écouter
La région de Black River, dans l'ouest de la Jamaïque, a été dévastée par l'ouragan Melissa.
Photo: Matias Delacroix
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des avions d’aide humanitaire et plusieurs hélicoptères américains convergeaient vendredi vers la Jamaïque, trois jours après le passage de l’ouragan Melissa. Ce cyclone figure parmi les plus puissants jamais enregistrés sur l’île caribéenne.

«Nous avons des renseignements crédibles» relatifs à cinq victimes potentielles supplémentaires et «nous nous attendons à ce que (le bilan) évolue aujourd'hui», a indiqué la ministre de l'Information Dana Morris Dixon vendredi au cours de la conférence de presse quotidienne donnée par le gouvernement jamaïcain.

De nombreux hélicoptères

Opérationnel depuis la veille, l'aéroport international de Kingtson «a reçu treize avions cargos d'aide humanitaire hier (jeudi), sans compter l'aide arrivée avec les vols commerciaux et les avions privés, nombreux. Nous attendons plus de vingt avions cargo aujourd'hui» vendredi, a détaillé le ministre des Transports Daryl Vaz. Les trois aéroports internationaux de l'île auront tous repris samedi matin leur activité, tant pour des vols humanitaires que commerciaux, a-t-il ajouté.

A lire aussi
Quelles conséquences aura l’ouragan Melissa sur l’Europe?
Après les ravages aux Caraïbes
Quelles conséquences aura l’ouragan Melissa sur l’Europe?
L'ouragan Melissa a fait près de 50 morts dans les Caraïbes
Avec vidéo
LIVE
L'aide humanitaire en chemin
L'ouragan Melissa a fait près de 50 morts dans les Caraïbes

La Jamaïque va recevoir le renfort de «huit à dix hélicoptères du gouvernement américain, de gros hélicoptères capables de transférer et de soigner des patients qui en auraient besoin, et bien sûr, de transporter quantité d'aide humanitaire», a-t-il également informé.

Une dévastation inimaginable

«A toutes les personnes qui attendent encore et regardent vers le ciel, vous allez commencer à voir et à entendre beaucoup d'activité dans la journée, leur a promis le ministre. Vous avez sans doute le sentiment d'être oubliés. Vous n'êtes pas oubliés.» Dans l'ouest du pays, région la plus sévèrement frappée par Melissa, des populations sont encore coupées du monde, communications et électricité coupées. «La dévastation dans l'ouest est inimaginable», a insisté Dana Morris Dixon.

L'ouragan Mélissa, qui a fait au total près de 50 morts, dévasté des régions entières de la Jamaïque et inondé Cuba, s'éloignait rapidement des Bermudes vendredi après une course de plusieurs jours dans les Caraïbes. L'ouragan a été le plus puissant à toucher terre en 90 ans lorsqu'il a frappé la Jamaïque mardi en catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle Saffir-Simpson, avec des vents d'environ 300 km/h.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus