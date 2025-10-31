La Jamaïque ravagée par Melissa reçoit l’aide internationale

Des avions chargés d'aide humanitaire, ainsi que des hélicoptères américains, affluaient en Jamaïque vendredi, trois jours après le passage de Melissa. Cet ouragan sur l'île caribéenne apparaît comme l'un des plus puissants jamais recensés.

La région de Black River, dans l'ouest de la Jamaïque, a été dévastée par l'ouragan Melissa. Photo: Matias Delacroix

ATS Agence télégraphique suisse

Des avions d’aide humanitaire et plusieurs hélicoptères américains convergeaient vendredi vers la Jamaïque, trois jours après le passage de l’ouragan Melissa. Ce cyclone figure parmi les plus puissants jamais enregistrés sur l’île caribéenne.

«Nous avons des renseignements crédibles» relatifs à cinq victimes potentielles supplémentaires et «nous nous attendons à ce que (le bilan) évolue aujourd'hui», a indiqué la ministre de l'Information Dana Morris Dixon vendredi au cours de la conférence de presse quotidienne donnée par le gouvernement jamaïcain.

De nombreux hélicoptères

Opérationnel depuis la veille, l'aéroport international de Kingtson «a reçu treize avions cargos d'aide humanitaire hier (jeudi), sans compter l'aide arrivée avec les vols commerciaux et les avions privés, nombreux. Nous attendons plus de vingt avions cargo aujourd'hui» vendredi, a détaillé le ministre des Transports Daryl Vaz. Les trois aéroports internationaux de l'île auront tous repris samedi matin leur activité, tant pour des vols humanitaires que commerciaux, a-t-il ajouté.

La Jamaïque va recevoir le renfort de «huit à dix hélicoptères du gouvernement américain, de gros hélicoptères capables de transférer et de soigner des patients qui en auraient besoin, et bien sûr, de transporter quantité d'aide humanitaire», a-t-il également informé.

Une dévastation inimaginable

«A toutes les personnes qui attendent encore et regardent vers le ciel, vous allez commencer à voir et à entendre beaucoup d'activité dans la journée, leur a promis le ministre. Vous avez sans doute le sentiment d'être oubliés. Vous n'êtes pas oubliés.» Dans l'ouest du pays, région la plus sévèrement frappée par Melissa, des populations sont encore coupées du monde, communications et électricité coupées. «La dévastation dans l'ouest est inimaginable», a insisté Dana Morris Dixon.

L'ouragan Mélissa, qui a fait au total près de 50 morts, dévasté des régions entières de la Jamaïque et inondé Cuba, s'éloignait rapidement des Bermudes vendredi après une course de plusieurs jours dans les Caraïbes. L'ouragan a été le plus puissant à toucher terre en 90 ans lorsqu'il a frappé la Jamaïque mardi en catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle Saffir-Simpson, avec des vents d'environ 300 km/h.