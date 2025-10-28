L'ouragan Melissa a frappé la Jamaïque avec des vents violents et des pluies torrentielles, provoquant coupures d’électricité, inondations et dégâts matériels importants. Des milliers d'habitants ont été évacués. La tempête poursuit maintenant sa route vers Cuba.

1/5 Avec des vents atteignant 320km/h, l'ouragan Melissa est le plus puissant de cette saison dans l'Atlantique. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

il y a 26 minutes Après la Jamaïque, l'ouragan Melissa se dirige vers Cuba Le très puissant ouragan Melissa a traversé mardi la Jamaïque, arrachant sur son passage toitures et arbres et provoquant des pluies diluviennes, ce qui fait craindre des dégâts considérables. Il se dirige désormais vers Cuba. Un homme marche le long du littoral pendant le passage de l'ouragan Melissa à Kingston. Photo: AP Avec des vents soutenus se rapprochant des 300 kilomètres par heure, l'ouragan alors de catégorie 5, soit la plus élevée de l'échelle de Saffir-Simpson, a frappé de plein fouet l'ouest de la Jamaïque à la mi-journée. Il s'agissait d'un des ouragans les plus puissants recensés, et du pire à toucher la Jamaïque depuis le début des relevés météorologiques. Après avoir perdu un peu en puissance et été rétrogradé en catégorie 4, Melissa a commencé à quitter la Jamaïque en direction de Cuba vers 23h suisses, a annoncé le Centre national américain des ouragans (NHC), en prévenant qu'il restait toutefois «extrêmement dangereux». L'ouragan devrait toucher l'île tôt ce mercredi, avant de se rapprocher du sud des Bahamas et de l'archipel des îles Turques-et-Caïques, un territoire britannique. Source: AFP il y a 57 minutes il y a 57 minutes Les hôpitaux, grandes victimes de l'ouragan Melissa Selon un rapport de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), le système de santé jamaïcain traverse l’une de ses crises les plus graves de ces dernières années après le passage dévastateur de l’ouragan Melissa. Les hôpitaux et cliniques de l’île sont menacés par les inondations, risquant d’interrompre les soins essentiels. L’hôpital de Spanish Town, l’un des plus grands du pays, a été placé en alerte d’urgence totale. «Toute perturbation ici aurait des répercussions sur l’ensemble du système», avertit le mémo. A Black River, dans la paroisse de Sainte-Élisabeth, les eaux ont envahi l’hôpital, forçant l’évacuation d’environ 75 patients. Le personnel médical travaille dans des conditions précaires pour transférer les malades vers des établissements plus sûrs à l’intérieur des terres. Mais les opérations d’évacuation sont entravées par les routes bloquées et les coupures d’électricité, précise l’OPS. Source: New York Times 28.10.2025, 22:48 heures 28.10.2025, 22:48 heures Et maintenant? L'ouragan Melissa a frappé de plein fouet la Jamaïque mardi soir (heure suisse). L'œil du cyclone se déplace à une vitesse de seulement 5 à 15 km/h. Cela rend l'ouragan particulièrement dangereux, car outre le vent, sa lenteur provoque des inondations prolongées. L'intensité de l'ouragan a été réduite de cinq à quatre en touchant l'île occidentale des Caraïbes. Mais quelle va être sa trajectoire maintenant? Selon le NHC, Melissa se dirigera de nouveau vers le nord-est au-dessus des Caraïbes, avant d'atteindre le sud-est de Cuba mercredi. Puis, l'ouragan devrait toucher le sud-est et le centre des Bahamas. Jeudi, Melissa devrait également traverser les Bermudes, apportant de fortes pluies et des vents violents. La suite est plus incertaine. Melissa sera rétrogradée en tempête tropicale, puis ses restes seront absorbés par le courant jet et se dirigeront vers l'Europe. Mais il est encore trop tôt pour connaître l'impact que pourrait avoir l'ex-ouragan sur le Vieux Continent. 28.10.2025, 20:36 heures 28.10.2025, 20:36 heures Malgré des vents qui diminuent, l'alerte est toujours de catégorie 5 Le danger n'est pas écarté. Bien que la vitesse des vents a légèrement diminué, atteignant désormais une vitesse maximale de 260km/h, le Centre national des ouragans (NHC) maintient toujours l'alerte de catégorie 5. L'ouragan traverse actuellement la Jamaïque à 13 km/h. Photo: keystone-sda.ch 28.10.2025, 20:30 heures 28.10.2025, 20:30 heures Les autorités mettent en garde contre les crocodiles Comme le rapporte le «New York Times», les autorités jamaïcaines mettent en garde la population contre la présence de crocodiles errants. Ils pourraient gagner les zones résidentielles, à la recherche d'un terrain sec à cause de la montée du niveau des eaux. Les autorités conseillent aux gens de ne pas se rendre dans les zones inondées ni de capturer des crocodiles. Source: AFP 28.10.2025, 20:28 heures 28.10.2025, 20:28 heures Des toits arrachés Comme le rapporte Television Jamaica, le lycée technique St. Elizabeth, dans le sud-ouest de la Jamaïque, a été détruit. «De nombreux bâtiments n'ont plus de toit», a déclaré le directeur de l'établissement, Keith Wellington, à la chaîne. «Les toits ont été complètement arrachés. Il y a des dégâts, mais nous espérons qu'ils ne seront pas trop importants et que la tempête s'arrête bientôt.» Le lycée avait déjà été détruit il y a un an par l'ouragan Beryl. 28.10.2025, 20:23 heures 28.10.2025, 20:23 heures «Je n’arrive pas à joindre ma mère et ma sœur» Les lignes téléphoniques et internet sont perturbés en Jamaïque. Dans un reportage de CNN, un homme, Byron Pearce, tente non seulement de protéger sa maison des inondations, mais il ne parvient plus à joindre sa mère et sa sœur. «Je n'arrive pas à joindre ma mère et ma sœur depuis une heure, c'est donc ma plus grande inquiétude en ce moment », a déclaré l'homme à CNN. «Je veux vraiment savoir si elles vont bien. J'espère que leurs batteries sont juste mortes.» Bien qu'elles habitent à quelques minutes de chez lui, il est trop dangereux de s'y rendre. 28.10.2025, 19:29 heures 28.10.2025, 19:29 heures Melissa traverse l'ouest de la Jamaïque L'ouragan Melissa continue sa progression et traverse actuellement l'ouest de la Jamaïque, selon le Centre national américain des ouragans (NHC). Bien qu'il se soit quelque peu affaibli, avec des vents de 270km/h, il reste de catégorie 5, soit la plus élevée de l'échelle de Saffir-Simpson. Le NHC qualifie Melissa d'ouragan «extrêmement dangereux», accompagné de «vents catastrophiques, de crues soudaines et d'une onde de tempête» qui balayent l'île. https://x.com/NHC_Atlantic/status/1983230793745854801 «C'est votre dernière chance de sauver votre vie (...) mettez-vous à l'abri immédiatement», a exhorté le NHC, alors que des inondations sont déjà en cours par endroits et que des coupures d'électricité sont recensées, notamment dans la capitale Kingston. Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations «Ce n'est pas le moment d'être courageux», a de son côté lancé le ministre des Collectivités territoriales Desmond McKenzie. «Ne pariez pas contre Melissa, c'est un pari que nous ne pouvons pas gagner.» Sur X, la star jamaïcaine du sprint Usain Bolt a prié ses compatriotes de «rester en sécurité». Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

28.10.2025, 18:57 heures 28.10.2025, 18:57 heures Un hôpital du sud de la Jamaïque gravement endommagé Selon plusieurs médias, l'hôpital de la paroisse Sainte-Elisabeth à Black River a été gravement endommagé par l'ouragan. Des vidéos montrent de l'eau s'infiltrant dans le bâtiment par les plafonds. Des violentes rafales ont brisé des fenêtres et le vent souffle à l'intérieur de l'établissement. Le toit de l'hôpital se serait par ailleurs effondré. Un plan d'évacuation avait été élaboré en avance et les patients transférés du rez-de-chaussée. Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations L'hôpital de Black River est situé directement sur la côte sud de l'île. 28.10.2025, 18:23 heures 28.10.2025, 18:23 heures Premières dévastations dans la capitale jamaïcaine A Kingston, l'ouragan Melissa a déjà causé d'importants dégâts. Des images montrent d'énormes vagues s'abattre sur le rivage. Des arbres ont été renversés et des déchets jonchent le sol. Pendant ce temps, le centre-ville est presque désert. Photo: keystone-sda.ch Photo: keystone-sda.ch 28.10.2025, 18:07 heures 28.10.2025, 18:07 heures «Tout le littoral a disparu» Alors que l'oeil de l'ouragan Melissa vient de toucher terre, accompagné des vents à plus de 300 km/h et de précipitations extrêmes, la côte jamaïcaine a déjà été frappée par l'onde de tempête, a indiqué un restaurateur à CNN. «Tout le littoral a disparu, a déclaré Evrol Christian. Le niveau de la mer monte au-delà de la digue et nous sommes en grande difficulté. C'est incroyable.» Photo: AFP Selon le Centre national des ouragans (NHC), le cyclone n'est désormais plus qu'à 48 km de la ville côtière de Negril, dans l'ouest de l'île. Le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness a déclaré à CNN s'attendre à des «dégâts catastrophiques». Autres entrées

La Jamaïque se prépare lundi à l'arrivée de l'ouragan Melissa, qui pourrait être le plus violent à jamais avoir touché terre sur son territoire, et pourrait entraîner inondations et glissements de terrain catastrophiques. «Ne vous aventurez pas à l'extérieur de votre abri sécurisé», a exhorté dans la matinée le Centre américain des ouragans (NHC), tandis que les autorités jamaïcaines pressaient les réfractaires à évacuer. «Evacuez aujourd'hui, car les conditions vont se détériorer», a insisté la ministre Dana Morris Dixon.

Avec des vents soutenus allant jusqu'à 270 kilomètres par heure, l'ouragan Melissa, de catégorie maximale sur l'échelle de Saffir-Simpson, continue de se rapprocher de l'île caribéenne où il devrait toucher terre dans la nuit ou tôt mardi. S'il ne perd pas en intensité, il s'agira de l'ouragan le plus puissant à frapper le pays depuis le début des suivis météorologiques.

L'ouragan menace également l'est de Cuba ainsi que le sud des Bahamas et l'archipel des îles Turques-et-Caïques, un territoire britannique. Evoluant depuis plusieurs jours dans les Caraïbes, il a déjà fait au moins quatre morts en Haïti et en République dominicaine, qui étaient toujours lundi sous la menace de pluies importantes pouvant entraîner des glissements de terrain et inondations.

«Besoin d'aide»

En Jamaïque, ses effets se faisaient déjà sentir lundi matin, des vents puissants s'étant abattus sur l'île. «Je suis vraiment inquiet pour les gens», a confié à l'AFP Enrico Coke, un fermier ayant trouvé refuge dans un bar à Flagaman, dans le sud du pays. «Nous aurons besoin d'aide dès que possible, en particulier d'eau pour la population.» Des précipitations torrentielles pourraient entraîner jusqu'à plus d'un mètre de pluie par endroit, a prévenu Michael Brennan, le directeur du NHC, insistant sur le risque de "crues soudaines catastrophiques et de nombreux glissements de terrain».

Les habitants doivent «se trouver dans un lieu sûr et se préparer à y rester toute la nuit et une grande partie de la journée de mardi», a-t-il ajouté, les autorités météorologiques ayant par ailleurs alerté sur le risque de coupures prolongées d'électricité et des communications.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

A l'approche de l'ouragan, les autorités jamaïcaines ont fermé l'aéroport international Norman Manley, qui dessert la capitale Kingston, et les ports maritimes. Elles ont aussi exhorté la population à s'armer de prudence, des vidéos catastrophiques générées par l'IA circulant sur les réseaux sociaux.

«Changement climatique»

L'inquiétude est d'autant plus grande que l'ouragan Melissa évolue à une vitesse très basse, de 6 kilomètres par heure. Ses pluies torrentielles et vents puissants pourraient donc s'éterniser sur les localités affectées.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pour le climatologue Daniel Gliford, le changement climatique aggrave par ailleurs «tous les aspects les plus néfastes de l'ouragan Melissa». «Il entraîne des précipitations et des submersions côtières plus importantes et avec des intensités plus fortes que ce qui aurait été observé dans un monde sans changement climatique», insiste l'expert auprès de l'AFP.

Le dernier ouragan majeur – de catégorie 3 ou plus sur l'échelle de Saffir-Simpson – à avoir touché terre en Jamaïque était l'ouragan Gilbert, qui avait fait 40 morts et d'énormes dégâts dans le pays en septembre 1988. Depuis, l'île avait été frappée par plusieurs ouragans, dont certains majeurs, le dernier en date étant Béryl, en juillet 2024, qui n'y avait toutefois pas touché terre. Anormalement puissant pour cette période de l'année, il avait provoqué de fortes pluies et des vents violents, faisant au moins quatre morts.

Malgré des débuts calmes, la saison 2025 des ouragans dans l'Atlantique, qui s'étire de début juin à fin novembre, devrait cette année être plus intense que la normale, selon les prévisions des autorités météorologiques américaines.