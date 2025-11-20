DE
«Concurrence déloyale»
Meta condamné en Espagne à verser 479 millions d'euros à des médias

La justice espagnole condamne Meta à verser 479 millions d'euros à des médias locaux pour concurrence déloyale. Le géant technologique est accusé de ne pas avoir respecté le RGPD dans ses pratiques publicitaires sur Facebook et Instagram.
Meta a été condamné à verser 479 millions d'euros à des médias en Espagne.
La justice espagnole a condamné Meta, maison-mère de Facebook et d'Instagram, à verser 479 millions d'euros à un groupe de médias locaux pour «concurrence déloyale» pour ne pas avoir respecté la réglementation sur la protection des données personnelles, a annoncé jeudi un tribunal madrilène.

«Le tribunal de commerce n°15 de Madrid condamne Meta à payer 479 millions d'euros à 87 éditeurs de presse numérique espagnole et agences de presse membres de l'AMI (Association des médias d'information) pour avoir obtenu un avantage concurrentiel significatif en réalisant de la publicité sur ses réseaux sociaux Facebook et Instagram en violation du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)», indique le communiqué qui précise que la décision a été rendue mercredi.

