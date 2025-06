1/5 Le bombardier furtif B2, utilisé contre les sites nucléaires iraniens, est sans équivalent. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Richard Werly Journaliste Blick

Donald Trump a finalement répondu présent. Arrivé mardi 24 juin au soir à La Haye (Pays-Bas) pour le dîner d’ouverture du sommet de l’OTAN, le président des Etats-Unis est assuré d’en repartir avec un carnet de commandes bien rempli pour son secteur militaro-industriel. L’accord des 32 pays membres de l’Alliance atlantique de consacrer 5% de leur produit intérieur brut à la défense a déjà engendré un surcroît de commandes pour certains matériels stratégiques, tels les avions de chasse F-35 achetés par la Suisse.

Quelles sont les armes américaines du futur dont les Européens ont absolument besoin?

Le F-35, roi du ciel

Les opposants à l’achat, par la Suisse, de 36 chasseurs F35 de Lockheed Martin, butent sur un colossal problème: à ce jour, aucun autre appareil ne peut rivaliser avec les performances de cet avion de chasse de 5e génération. A titre de comparaison, le Rafale français de Dassault – pour lequel le Portugal vient d’opter, abandonnant sa commande de F35 – ne présente pas du tout le même niveau de furtivité. Preuve de cette faiblesse: 3 Rafale indiens auraient été abattus par la défense antiaérienne pakistanaise, lors de l’escalade guerrière entre Islamabad et New Delhi début mai.

Treize pays européens ont, à ce jour, commandé et/ou reçu des F35: le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Finlande, la Norvège, le Danemark, la Pologne, la Roumanie, la Grèce, la Suisse et la République tchèque. Ce sont les F-35 israéliens, baptisés F-35I «Adir», qui ont mené l’essentiel des frappes décisives contre les sites nucléaires iraniens. Téhéran affirme en avoir abattu quatre, sans en apporter la preuve jusque-là. Deux projets européens d’avions du futur sont sur les rails: le SCAF franco-allemand-espagnol et le GCAP défendu par le Royaume-Uni, l’Italie et le Japon. Ni l’un, ni l’autre, ne volera avant 2040.

Le Patriot, star antiaérienne

Là aussi, les Etats-Unis engrangent les bénéfices de leur supériorité militaire et technologique. Une supériorité confirmée presque chaque jour, depuis des mois, dans le ciel d’Israël (protégé par le «dôme de fer» qui repose largement sur des batteries Patriot) et de l’Ukraine (où des Patriot protègent Kiev). Produit par la firme Raytheon, le système terrestre de défense aérienne à moyenne et à longue portée Patriot est composé de radars et de multiples intercepteurs qui travaillent en coordination pour détecter, identifier et mettre en échec les missiles de croisière, drones, avions et autres menaces aériennes. Sa dernière version est le PAC‑3 MSE acheté par les Emirats arabes unis, la Pologne, la Suède, Bahreïn, le Qatar, la Roumanie et la Suisse (commande de 450 millions de dollars confirmée en octobre 2023, pour une première livraison en 2026). La multiplication des utilisateurs de Patriot fait que ce dernier profite d’une chaîne logistique inégalée. Les Etats-Unis assurent aujourd’hui la production de 550 missiles antiaériens par an. Un seul système antiaérien européen existe aujourd’hui: le système Mamba franco-italien. Livré en Ukraine, il s’est avéré moins performant.

Le B2, seigneur bombardier

Cette «aile volante» est l’atout-maître de l’OTAN, que les douze jours de guerre en Israël et l’Iran viennent de remettre sur le devant de la scène. Le Northrop B2 Spirit américain est le bombardier furtif le plus avancé au monde et sa capacité à frapper sans être détecté vient d’être à nouveau démontrée lors de l’attaque aérienne des Etats-Unis sur l’Iran dans la nuit du 21 au 22 juin. Seule l’US Air Force dispose de cet appareil qui doit être remplacé d’ici 2030 par le Northrop Grumman B-21 Raider. Motif: permettre aux Etats-Unis de conserver une supériorité militaire absolue. 21 exemplaires du B2 ont été produits. 18 sont en service, sur la base aérienne de Whiteman, dans le Missouri. Chaque B2 coûte trois milliards de dollars. En Europe, les B2 peuvent être déployés à partir des bases américaines de Keflavik en Islande, et de Rammstein en Allemagne.

L’USA 326, maître espion orbital

Sans renseignements, pas possible de gagner une guerre moderne. Le conflit en Ukraine le démontre chaque jour. C’est grâce aux informations de la galaxie satellitaire américaine, complétées par les satellites espions européens, que l’armée ukrainienne a pu mener ses opérations en profondeur en Russie et riposter d’une armée russe bien supérieure en nombre. La star des satellites espions est l’USA-326, suivi à la trace en haute altitude par le Kosmo 2558 russe.

L’autre composante de ce système de surveillance satellitaire géré par la NRO (National Reconnaissance Office) basée en Virginie est la galaxie de satellites espions électro-optiques KH-11, dont le télescope spatial Hubble est un dérivé. Sans eux, les armées européennes seraient quasi aveugles. A preuve: l’Agence spatiale européenne – à laquelle la Suisse est associée – vient de lancer à la mi-juin un appel de fonds d’un milliard d’euros pour la construction 15 à 30 satellites d’observation. Les Etats-Unis comptent aujourd’hui une vingtaine de KH 11 en orbite.

La GBU 57, perforatrice inégalée

Les frappes contre les sites nucléaires iraniens décidées par Donald Trump lui valent depuis quelques jours une célébrité mondiale. La bombe GBU 57 «Massive Ordnance Penetrator (MOP)» (à pénétration massive) est une ogive de 13 tonnes, non nucléaire, qui peut s’enfoncer jusqu’à 60 mètres de profondeur avant d’exploser. Mesurant 6,20 m sur 80 cm, elle dispose d’une charge explosive de 2,4 tonnes. Elle est l’arme «anti-bunker» la plus puissante au monde et elle n’avait jusque-là jamais été utilisée. GBU fait référence au système de guidage (Guided Bomb Unit) par GPS qui permet de corriger en vol sa trajectoire. Larguée par des bombardiers furtifs B2 Spirit à 15'000 mètres d’altitude, elle tombe sur son objectif à une vitesse supérieure à Mach 1. Il s’agit tout simplement de la bombe la plus puissante du monde.



Episode précédent: Ces 5 guerres contre lesquelles l'OTAN nous protège (encore)

Prochain épisode: Service militaire, le grand retour