L'Autriche redoute des attentats terroristes pendant les bals de Vienne. (Image prétexte) Photo: Anadolu via Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

La police autrichienne a affirmé mercredi que les célèbres bals de Vienne étaient visés par une menace djihadiste et que les plus importants d'entre eux faisaient l'objet de mesures de protection.

«Des membres de l'organisation terroriste Etat islamique (IS) diffusent régulièrement sur Internet des messages appelant à des attentats dans le monde entier, y compris en Europe», a écrit la police dans un communiqué. «Dans l'un d'entre eux, qui peut être considéré comme un appel» à passer à l'acte, «la 'saison des bals viennois' a été mentionnée à côté de nombreux événements aux Etats-Unis et en Europe», a-t-elle ajouté.

Les forces de l'ordre ont rappelé qu'elles avaient élaboré des «processus standardisés déjà appliqués pour tous les grands événements organisés dans la capitale, qui seront également mis en oeuvre lors des grands bals».

L'Autriche reste sur ses gardes

Le communiqué ne donne pas de précisions sur ces mesures, pour des raisons de sécurité. L'Autriche est officiellement déjà en état d'alerte depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

En décembre, la police viennoise avait renforcé sa présence sur les marchés de Noël à la suite de l'attentat de Magdebourg en Allemagne, ayant fait six morts et plus de 200 blessés. En 2020, quatre personnes ont été tuées lors d'une attaque djihadiste à Vienne.

La tradition des bals est toujours très vive en Autriche, où des dizaines de milliers de personnes valsent chaque année sur la musique classique. Le célèbre bal de l'Opéra de Vienne a lieu le 27 février.