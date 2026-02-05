DE
Même Trump se mobilise
La mère d'une star de NBC News a été enlevée

Nancy Guthrie, 84 ans, mère de la journaliste Savannah Guthrie, a disparu samedi soir à Tucson. La police suspecte un enlèvement et le président Trump a mobilisé les autorités fédérales pour la retrouver.
Savannah Guthrie a pris la parole sur Instagram.
Photo: Instagram
AFP Agence France-Presse

La mystérieuse disparition de la mère, âgée de 84 ans, d'une présentatrice vedette de la chaîne américaine NBC News, probablement enlevée dans la nuit de samedi à dimanche à son domicile, suscite l'émoi aux Etats-Unis, et jusqu'à la Maison Blanche. «Nous devons savoir sans l'ombre d'un doute qu'elle est vivante et que vous l'avez avec vous», a supplié en larmes la journaliste Savannah Guthrie, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux mercredi soir à l'adresse des présumés ravisseurs de sa mère.

Nancy Guthrie a été vue pour la dernière fois à son domicile près de Tucson samedi soir. La police de l'Arizona privilégie la piste de l'enlèvement. «Elle n'est pas partie de son plein gré, nous le savons», avait déclaré le shérif local Chris Nanos dès lundi, décrivant la maison de Nancy Guthrie comme une «scène de crime».

Le shérif a précisé mercredi que la police «n'avait identifié aucun suspect ni personne d'intérêt» dans cette affaire. «Les enquêteurs continuent d'interroger toute personne susceptible d'avoir été en contact avec Mme (Nancy) Guthrie», a-t-il précisé.

«Où est Nancy?»

«Où est Mme Guthrie? Nous voulons la retrouver. C'est ce que tout le monde souhaite. Une fois que ce sera fait, nous pourrons nous préoccuper de l'identité du coupable», a martelé le responsable sur la chaîne CBS News. Même le président américain s'en est mêlé. «J'ordonne à TOUS les services fédéraux chargés de l'application de la loi d'être, IMMÉDIATEMENT, entièrement à la disposition de la famille et des forces de l'ordre locales», a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

«Nous déployons toutes les ressources pour que (Nancy Guthrie) rentre chez elle saine et sauve». Dans sa vidéo, Savannah Guthrie a décrit l'état de santé fragile de sa mère. «Elle vit dans une douleur constante. Elle est sans aucun médicament. Elle en a besoin pour survivre (...) et pour ne pas souffrir», a expliqué la présentatrice de l'émission Today. Elle s'est également adressée directement à sa mère disparue. «Maman, si tu m'entends, tu es une femme forte. Tu es la précieuse fille de Dieu, Nancy», a-t-elle dit.

Selon le New York Times, la disparition de l'octogénaire a été signalée après son absence à son service religieux dominical habituel. Savannah Guthrie, qui devait se rendre lundi en Italie, a renoncé à présenter la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina comme cela était prévu, selon plusieurs médias américains dont CNN.

