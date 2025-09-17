DE
Le chapeau de Melania suscite moqueries et mépris
0:28
Dérapage de la mode:Le chapeau de Melania suscite moqueries et mépris

Un accident ou une pique?
La Première dame Melania Trump fait une gaffe devant le roi

Melania Trump attire tous les regards lors de la réception à Windsor avec son chapeau sombre à larges bords, comme elle l'avait fait lors de l'investiture de son mari. La Première dame semble avoir fait une sacrée bourde diplomatique.
Publié: 20:52 heures
Écouter
1/6
La première dame Melania Trump se fait une fois de plus remarquer avec son chapeau.
Photo: UK Press via Getty Images
Katja Richard

Le couple présidentiel américain est arrivé au château de Windsor. Le chapeau de la Première dame Melania Trump attire immédiatement l'attention lors de la réception.

Avec son couvre-chef à bords larges, enfoncé sur la tête, elle semble vouloir mettre les autres à distance. Déjà lors de l'investiture de Donald Trump comme président des Etats-Unis, elle portait un chapeau dont le bord était si large que même son mari ne pouvait pas l'embrasser. 

Un manque de respect

Les blagues circulent déjà sur les réseaux sociaux, comparant ce chapeau à un OVNI ou un abat-jour. Une chose est sûre: il est plus qu'une simple gaffe de mode. C'est un manque de respect, surtout lors d'une réception royale. Les yeux de la Première dame restent cachés, rendant tout contact visuel impossible. 

Si le port d'un chapeau fait partie de la tradition anglaise, le contraste avec la duchesse Kate et la reine Camilla est saisissant: le chapeau d'une dame est censé encadrer et mettre en valeur le visage, et non le cacher. Melania ne connaît visiblement pas l'étiquette: elle garde son chapeau même à l'intérieur! 

Mode et diplomatie

Melania est-elle consciente de ce faux pas? Probablement pas. La First Lady, tristement célèbre pour ses mimiques figées, garde ses pensées pour elle. Mais sa tenue est certainement sujette à interprétation. La veille, à sa descente de l'Air Force One, elle portait un trench-coat de la marque britannique traditionnelle Burberry – un geste de respect. Pour la réception, elle est ensuite apparue dans un tailleur Dior, peut-être en hommage à la duchesse Kate, qui a récemment choisi pour la première fois la marque de luxe française lors de la visite d'Etat d'Emmanuel Macron.

C'est ce qu'on appelle le «diplomatic dressing» (la diplomatie par le vêtement). Kate maîtrise l'art d'assortir ses vêtements avec une élégance parfaite, tandis que Melania envoie des messages contradictoires. Son manteau long et ses bottes hautes en cuir lui confèrent une allure martiale, et son tailleur vert, boutonné jusqu'au cou, évoque presque un uniforme. Son combat se reflète dans ses vêtements, mais contre qui se bat-elle?

