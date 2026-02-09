DE
FR

Nouvelle tragédie en mer
Naufrage au large de la Libye: 53 migrants morts ou portés disparus

Tragédie au large de la Libye: 53 migrants sont morts ou portés disparus après le naufrage de leur embarcation le 6 février. Seules deux femmes ont pu être secourues par les autorités locales
Publié: 12:55 heures
1/2
Il n'est pas rare que la Croix-rouge libyenne soit amenée à intervenir sur la plage de Zuwara (Archives).
Photo: Mohamed Ben Khalifa
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Cinquante-trois personnes sont mortes ou portées disparues après le naufrage d'une embarcation transportant 55 migrants au large des côtes libyennes, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations. Deux Nigérianes ont pu être secourues. a précisé l'OIM.

«L'embarcation a chaviré au nord de Zuwara, en Libye, le 6 février. Seules deux femmes nigérianes ont été secourues lors d'une opération de recherche et de sauvetage menée par les autorités libyennes. L'une des survivantes a déclaré avoir perdu son mari, tandis que l'autre a dit avoir perdu ses deux bébés dans la tragédie», a indiqué l'OIM dans un communiqué lundi.

