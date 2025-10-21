Une ONG genevoise dénonce l'instrumentalisation des négociations à l'ONU par la Chine et la Russie pour réduire les financements des droits humains. Le rapport de l'ISHR révèle des tentatives de manipulation budgétaire et appelle à une réforme des entités onusiennes.

Une ONG accuse Pékin et Moscou de bloquer des financements de l'ONU

Une ONG basée à Genève affirme que plusieurs pays bloquent des financemnents de l'ONU sur les droits humains (archives). Photo: JUSTIN LANE

ATS Agence télégraphique suisse

Une ONG établie à Genève accuse un groupe de pays, dont la Chine et la Russie, d'instrumentaliser les négociations à l'ONU à New York pour diminuer les financements des mécanismes des droits humains. Dans un rapport mardi, elle demande de réformer des entités.

De 2019 à 2024, le Service international pour les droits de l'homme (ISHR) a mené des dizaines de discussions avec des diplomates et des fonctionnaires et analysé des documents internes confidentiels. La Chine tente notamment de récupérer l'audit des finances liées au Conseil des droits de l'homme et elle utilise son siège dans le comité de contrôle pour obtenir des indications sur le personnel du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, selon l'ONG.

Dans la cinquième commission de l'Assemblée générale de l'ONU, elle «est la plus hostile, suivie par la Russie», a affirmé à la presse une responsable de l'ONG. Son influence a également augmenté au sein de l'entité consultative de ce cénacle sur les questions administratives et budgétaires.

Moscou fait du bruit, la Chine plus discrète