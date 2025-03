Des scènes de chaos s'étaient produites à Amsterdam en marge du match entre l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv. Photo: Anadolu via Getty Images

Ces récentes condamnations, prononcées par le tribunal d'Amsterdam, font suite à cinq autres condamnations prononcées en décembre pour des actes de violence à l'encontre des supporters du Maccabi Tel-Aviv, commis dans la nuit du 8 novembre.

Les images de ces violences, qui ont valu à cinq supporters d'être brièvement hospitalisés, avaient alors fait le tour du monde, suscitant la réaction furieuse d'Israël. Âgés de 22 à 32 ans, les suspects qui ont comparu mardi ont été reconnus coupables d'une série de crimes allant de l'incitation à la violence aux insultes envers les juifs.

Cenk D.*, 27 ans, a reçu trois mois de prison, la peine la plus lourde, pour avoir partagé la localisation de supporters du Maccabi après le match de Ligue Europa entre le club israélien et l'Ajax. Il a également été condamné pour avoir insulté des juifs, à travers des commentaires dénigrant sur l'Holocauste et en affichant des slogans tels que «Un Juif mort vaut mieux qu'un Juif vivant», ont déclaré les juges.

Les cendres de la guerre à Gaza

«L'apologie et la banalisation de l'Holocauste provoquent non seulement des souffrances personnelles chez les Juifs, mais peuvent également contribuer à des sentiments d'insécurité et de malaise dans la société», ont-ils ajouté.

Mounir M.*, 32 ans, a été condamné à six semaines de prison pour avoir été l'un des administrateurs du groupe de discussion en ligne, tandis que Kamal I.*, 22 ans, a été condamné à un mois de prison pour avoir communiqué l'emplacement de supporters du Maccabi dans la capitale néerlandaise. Le tribunal a également condamné Mohammed B.*, 26 ans, à 30 jours de prison pour avoir poursuivi un supporter du Maccabi et lui avoir donné «un coup de ceinture».

Le tribunal a indiqué que la violence avait été influencée par la guerre à Gaza et que les attaques faisaient suite à deux jours d'échauffourées au cours desquelles des supporters du Maccabi avaient entonné des chants anti-arabes, vandalisé un taxi et brûlé un drapeau palestinien.

«Tous ces éléments semblent avoir contribué à l'escalade sans précédent de la situation», ont déclaré les juges, soulignant toutefois que «ce contexte ne justifie pas l'appel à la violence physique contre des supporters israéliens».

*Noms anonymisés