Match à Amsterdam: les Pays-Bas dénoncent les attaques antisémites

Les Pays-Bas ont dénoncé vendredi les «attaques antisémites inacceptables contre des Israéliens» à Amsterdam, pendant des heurts après un match de Ligue Europa jeudi soir entre l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv. Israël a envoyé des avions pour leur porter assistance.

Des scènes de chaos se sont produites à Amsterdam en marge du match entre l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv. Photo: Anadolu via Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Le Premier ministre néerlandais Dick Schoof a qualifié d'«inacceptables» les «attaques antisémites contre des Israéliens» à Amsterdam, dans un message posté sur son compte X.

«Je suis en contact étroit avec toutes les personnes concernées» et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu «a insisté sur le fait que les auteurs de ces actes doivent être recherchés et poursuivis», a précisé Dick Schoof, ajoutant que le calme était revenu dans la capitale néerlandaise.

Déployée massivement jeudi à l'occasion du match, la police d'Amsterdam, citée par l'agence néerlandaise ANP, a indiqué avoir procédé à 57 arrestations après plusieurs incidents en marge de la rencontre, sans donner davantage de précisions.

Armée et équipe médicale

Les autorités israéliennes ont réagi très vivement, le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, disant considérer «l'effroyable incident avec la plus grande gravité» et «exiger (des autorités néerlandaises) d'agir vigoureusement et rapidement contre les émeutiers». «Les images difficiles de l'agression contre nos citoyens à Amsterdam ne seront pas ignorées», a-t-il assuré.

Il a annoncé «l'envoi immédiat de deux avions de secours» pour porter assistance aux supporters israéliens, tandis que l'armée israélienne a indiqué de son côté préparer «une mission de secours» comprenant un avion cargo ainsi que des équipes médicales.

«Nous voyons avec horreur ce matin les images et les vidéos choquantes que nous espérions ne plus jamais voir depuis le 7 octobre: un pogrom antisémite qui se déroule actuellement contre les supporters du Maccabi Tel-Aviv et les citoyens israéliens au cœur d'Amsterdam», a déclaré le président israélien Isaac Herzog dans un communiqué.

Contacté par l'AFP, le ministère néerlandais des Affaires étrangères a indiqué que «le ministre (Caspar) Veldkamp était en contact urgent avec son homologue israélien à la suite des incidents violents», qui ont eu lieu dans la nuit dans le centre d'Amsterdam, à la suite du match opposant l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv et remporté par le club néerlandais (5-0).

Une porte-parole du ministère a confirmé que les deux pays avaient discuté de la demande d'Israël d'envoyer deux avions «pour récupérer des civils israéliens».

«Le ministre Veldkamp est en contact actif avec ses collègues et les agences néerlandaises concernées par cette question et facilite les choses dans la mesure du possible,» a-t-elle ajouté.

Important dispositif policier

«Un grand nombre de véhicules de l'unité mobile sont présents et des renforts ont également été appelés. Des jeunes auraient également provoqué la police», a décrit le média local AT5. La police a protégé et escorté des supporters israéliens jusqu'à leur hôtel, d'après des images diffusées par AT5.

La police d'Amsterdam avait indiqué jeudi être «particulièrement vigilante» sur son compte X, après avoir rapporté plusieurs incidents, notamment un drapeau palestinien arraché d'une façade «par des inconnus». Dans l'après-midi, une centaine de supporters israéliens s'étaient rassemblés sur la place du Dam, entourés d'un grand dispositif policier, avant de se rendre au stade Johan Cruyff, dans le sud-ouest de la capitale néerlandaise.

Un rassemblement propalestinien condamnant la venue du club israélien était initialement prévu aux abords du stade, mais avait été déplacé un peu plus loin dans le quartier par la mairie d'Amsterdam pour des raisons de sécurité.

Guerre sur deux fronts

Ces incidents interviennent à un moment où Israël est en guerre sur deux fronts, contre le Hamas à Gaza avec pour objectif de détruire le mouvement islamiste palestinien après son attaque sanglante le 7 octobre 2023 sur le territoire israélien, et contre le Hezbollah pro-iranien au Liban après plus d'un an d'échanges de tirs transfrontaliers avec le mouvement islamiste libanais qui soutient le Hamas.

Le nouveau ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, qui a prêté serment dans la nuit devant le Parlement, s'est entretenu avec son homologue néerlandais, Caspar Veldkamp.

Selon ses services, «il a souligné le sérieux avec lequel Israël considère les attaques violentes d'ampleur contre ses citoyens à Amsterdam pendant la nuit» et a demandé que les autorités néerlandaises assurent la sécurité des supporters pour leur transfert vers l'aéroport.