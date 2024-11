Netanyahu envoie deux avions secourir des supporters israéliens à Amsterdam

Les supporters du Maccabi Tel Aviv, ici avec des feux d'artifice pendant le match de l'UEFA Europa League entre leur équipe et l'Ajax le 7 novembre, auraient été victimes d'un «grave incident» à Amsterdam. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Des affrontements ont éclaté dans la nuit dans le centre d'Amsterdam, à la suite du match de football opposant l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv et remporté par le club néerlandais (5-0). «Un grand nombre de véhicules de l'unité mobile sont présents et des renforts ont également été appelés. Des jeunes auraient également provoqué la police», a décrit le média local AT5.

La police a protégé et escorté des supporters israéliens jusqu'à leur hôtel, d'après des images partagées par AT5. La police d'Amsterdam, citée par l'agence ANP, a indiqué avoir procédé à 57 arrestations en tout dans la journée.

Rassemblement propalestinien déplaacé

Elle avait indiqué jeudi être «particulièrement vigilante» sur son compte X, après avoir rapporté plusieurs incidents, dont un drapeau palestinien arraché d'une façade «par des inconnus». Dans l'après-midi, une centaine de supporters israéliens s'étaient rassemblés sur la place du Dam – entourés d'un grand dispositif policier – avant de se rendre au stade Johan Cruyff, au sud-ouest de la capitale néerlandaise.

Un rassemblement propalestinien condamnant la venue du club israélien était initialement prévu aux abords du stade. Il avait toutefois été déplacé un peu plus loin dans le quartier par la mairie d'Amsterdam pour des raisons de sécurité.