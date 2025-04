La Chine dément toute implication dans le conflit ukrainien

Volodymyr Zelensky affirme avoir des «preuves» de l'implication de soldats chinois en Ukraine. Photo: IMAGO/NurPhoto

AFP Agence France-Presse

Pékin a dénoncé mercredi des «accusations sans fondement» après que l'Ukraine a affirmé que des soldats chinois combattaient au sein de l'armée russe et que des entreprises chinoises aidaient Moscou à fabriquer du matériel militaire.

«La Chine s'oppose avec force à des accusations sans fondement et à de la manipulation politique», a tonné le porte-parole de la diplomatie chinoise Guo Jiakun lors d'un point de presse, au lendemain de la convocation de son ambassadeur au ministère ukrainien des Affaires étrangères.

«Vives inquiétudes»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait affirmé qu'au moins 155 Chinois combattaient aux côtés des soldats russes – dont deux ont été capturés par les Ukrainiens – et qu'il disposait d'«informations» faisant état de la fourniture par la Chine d'armes à la Russie. Ce dernier point a été plusieurs fois démenti par Pékin.

Mardi, la diplomatie ukrainienne a annoncé avoir convoqué l'ambassadeur chinois Ma Shengkun pour lui faire part de ses «vives inquiétudes» au sujet de ces allégations de participation directe de Pékin à l'effort militaire de Moscou. L'Ukraine a affirmé avoir produit des «preuves» qu'elle a transmises, via ses services de renseignement, à la Chine.

Pékin dément

Selon un communiqué de Kiev mardi, son «vice-ministre des Affaires étrangères, Yevhen Perebyinis, a souligné que la participation de citoyens chinois aux hostilités contre l'Ukraine aux côtés de l'Etat agresseur (ndlr: la Russie) ainsi que l'implication d'entreprises chinoises dans la production de matériel militaire en Russie étaient très préoccupantes et contredisaient l'esprit de partenariat entre l'Ukraine et la Chine».

Yevhen Perebyinis «a appelé la partie chinoise à prendre des mesures pour cesser de soutenir la Russie dans son agression contre l'Ukraine». Le dirigeant ukrainien «a assuré que (son) pays attachait de l'importance à son partenariat stratégique avec la Chine et espérait que celle-ci s'abstiendrait à l'avenir de toute mesure susceptible de nuire aux relations bilatérales». Mais Pékin avait déjà fermement démenti.

«Manipulation politique et médiatique»

«La partie chinoise n'a jamais fourni d'armes létales à aucune partie au conflit et contrôle strictement les biens à double usage», avait assuré le 18 avril le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian. Le ministère avait précédemment dénoncé des «manipulations et un battage médiatique» autour des deux ressortissants chinois capturés en Ukraine.

La Chine appelle régulièrement à des pourparlers de paix et au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays, sous-entendu Ukraine comprise. Mais elle n'a jamais condamné la Russie et a renforcé ses relations économiques, diplomatiques et militaires avec Moscou depuis le début de l'invasion russe en février 2022.

La Chine est notamment accusée d'aider son voisin russe à contourner les sanctions occidentales, en lui permettant d'acquérir les composants technologiques nécessaires à sa production d'armements pour la guerre.