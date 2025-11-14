Publié: il y a 5 minutes

Le premier magasin mondial dédié à «Dragon Ball» a ouvert ses portes à Tokyo vendredi. Cette franchise de manga, créée il y a plus de 40 ans, est devenue un phénomène culturel planétaire avec des ventes dépassant 260 millions d'exemplaires.

Le premier magasin de «Dragon Ball» du monde a ouvert ses portes

Dragon Ball a conquis des générations entières. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le premier magasin dédié à «Dragon Ball» dans le monde a ouvert ses portes à Tokyo vendredi, plus de 40 ans après la création de cette franchise japonaise de manga et jeux vidéo devenue un phénomène culturel planétaire.

Publié initialement en 1984 dans le magazine japonais «Shonen Jump», très apprécié des jeunes garçons japonais, «Dragon Ball» est l'un des mangas les plus vendus de tous les temps, et a donné naissance à d'innombrables séries animées, films et jeux vidéo.

«Le premier 'Dragon Ball Store' au monde a ouvert» dans un centre commercial près de la gare de Tokyo, a annoncé Toei Animation dans un communiqué accompagné de plusieurs photos montrant l'intérieur du magasin.

40 ans d'anniversaire

L'ouverture du magasin dans la capitale japonaise marquait le 40e anniversaire de la franchise l'année dernière, avait auparavant annoncé Toei.

Le plafond du magasin arbore une décoration très chargée représentant un personnage de la franchise, tandis que des statues de Goku, le protagoniste de «Dragon Ball», sous diverses formes, sont disposées dans tout le magasin.

Des porte-clés, des tee-shirts et des pin's représentant les personnages emblématiques de «Dragon Ball» font partie des produits vendus dans le magasin.

Un phénomène culturel mondial

Le manga original «Dragon Ball» raconte l'histoire d'un garçon nommé Son Goku qui collecte dans le monde des boules magiques de cristal contenant des dragons pour aider à protéger la Terre. Tout au long de ses aventures, il combat de nombreux adversaires.

Les bandes dessinées se sont vendues à plus de 260 millions d'exemplaires dans le monde entier jusqu'en novembre 2024, 40 ans après la naissance de la franchise, selon l'éditeur Shueisha.

La première partie de la série manga a été adaptée en une série animée pour la télévision également appelée «Dragon Ball» à partir de 1986. Doublée dans différentes langues, l'émission a conquis le coeur des enfants avec ses combats épiques. Des films, des jeux vidéo et d'autres produits dérivés ont suivi alors que la franchise devenait un phénomène culturel mondial.

Le créateur du manga original, Akira Toriyama, est décédé en mars dernier, mais la franchise continue de lancer une multitude de produits, y compris des séries animées et des jeux vidéo.