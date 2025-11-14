DE
FR

Pour ses 40 ans
Le premier magasin de «Dragon Ball» du monde a ouvert ses portes

Le premier magasin mondial dédié à «Dragon Ball» a ouvert ses portes à Tokyo vendredi. Cette franchise de manga, créée il y a plus de 40 ans, est devenue un phénomène culturel planétaire avec des ventes dépassant 260 millions d'exemplaires.
Publié: il y a 5 minutes
Partager
Écouter
Dragon Ball a conquis des générations entières.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le premier magasin dédié à «Dragon Ball» dans le monde a ouvert ses portes à Tokyo vendredi, plus de 40 ans après la création de cette franchise japonaise de manga et jeux vidéo devenue un phénomène culturel planétaire.

Publié initialement en 1984 dans le magazine japonais «Shonen Jump», très apprécié des jeunes garçons japonais, «Dragon Ball» est l'un des mangas les plus vendus de tous les temps, et a donné naissance à d'innombrables séries animées, films et jeux vidéo.

«Le premier 'Dragon Ball Store' au monde a ouvert» dans un centre commercial près de la gare de Tokyo, a annoncé Toei Animation dans un communiqué accompagné de plusieurs photos montrant l'intérieur du magasin.

40 ans d'anniversaire

L'ouverture du magasin dans la capitale japonaise marquait le 40e anniversaire de la franchise l'année dernière, avait auparavant annoncé Toei.

Le plafond du magasin arbore une décoration très chargée représentant un personnage de la franchise, tandis que des statues de Goku, le protagoniste de «Dragon Ball», sous diverses formes, sont disposées dans tout le magasin.

A lire aussi
Le tourisme s'effondre au Japon... à cause de la prédiction d'un manga
Annulations en cascade
Le tourisme s'effondre au Japon... à cause de la prédiction d'une BD
L'acteur Eric Legrand, voix française d'un célèbre personnage de «Dragon Ball Z» est décédé
«Adieu mon ami»
Décès d'Eric Legrand, la voix française de Vegeta dans «Dragon Ball Z»

Des porte-clés, des tee-shirts et des pin's représentant les personnages emblématiques de «Dragon Ball» font partie des produits vendus dans le magasin.

Un phénomène culturel mondial

Le manga original «Dragon Ball» raconte l'histoire d'un garçon nommé Son Goku qui collecte dans le monde des boules magiques de cristal contenant des dragons pour aider à protéger la Terre. Tout au long de ses aventures, il combat de nombreux adversaires.

Les bandes dessinées se sont vendues à plus de 260 millions d'exemplaires dans le monde entier jusqu'en novembre 2024, 40 ans après la naissance de la franchise, selon l'éditeur Shueisha.

La première partie de la série manga a été adaptée en une série animée pour la télévision également appelée «Dragon Ball» à partir de 1986. Doublée dans différentes langues, l'émission a conquis le coeur des enfants avec ses combats épiques. Des films, des jeux vidéo et d'autres produits dérivés ont suivi alors que la franchise devenait un phénomène culturel mondial.

Le créateur du manga original, Akira Toriyama, est décédé en mars dernier, mais la franchise continue de lancer une multitude de produits, y compris des séries animées et des jeux vidéo.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus