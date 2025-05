1/4 Le comédien français était un artiste reconnu dans le milieu du doublage francophone. Photo: Capture d'écran

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Sa voix était devenue iconique, familière pour toute une génération de fans. Eric Legrand et décédé ce jeudi 22 mai d'après un article du média français BFMTV paru plus tard dans la journée. Le comédien prêtait notamment sa voix à Vegeta, principal rival du héros Son Goku dans «Dragon Ball Z», adaptation animée du célèbre manga d’Akira Toriyama. La nouvelle de son décès a été relayée par plusieurs de ses collègues, dont l’acteur Marc Saez et Patrick Borg.

Sur Facebook, ce dernier a rendu un hommage émouvant à Eric Legrand, ami de longue date et collègue proche puisque le comédien prête sa voix au personnage de Goku dans la série. «Pendant des mois, nous avons échangé quotidiennement sur WhatsApp. Puis, ce lundi 19 mai au matin, tu as été transféré en soins palliatifs… et tes messages se sont arrêtés. Adieu mon ami», a-t-il écrit, sans révéler la cause de sa mort.

Reconnu dans le milieu du doublage francophone depuis la fin des années 1970, Eric Legrand s’était aussi illustré en tant que voix française officielle d’Owen Wilson. Il avait prêté sa voix au célèbre acteur américain dans plus d’une dizaine de longs-métrages.