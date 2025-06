Nestlé Waters autorisé à explorer 5 forages dans les Vosges

La préfecture des Vosges a autorisé, par arrêté, Nestlé Waters à mener cinq nouveaux forages de reconnaissance à Vittel et They-sous-Monfort «en vue de la prospection d'eau minérale naturelle» Hépar, a-t-on appris jeudi.

Perrier fait partie des marques d'eaux minérales de Nestlé Waters qui ont été traitées de manière illégale (archives). Photo: THOMAS PADILLA

ATS Agence télégraphique suisse

La préfecture des Vosges a donné son feu vert à Nestlé Waters pour réaliser cinq nouveaux forages de reconnaissance à Vittel et They-sous-Monfort, dans le cadre de la prospection d’eau minérale naturelle Hépar, a-t-on appris jeudi. Sollicitée par l'AFP, une porte-parole du géant agroalimentaire suisse a observé qu'explorer «fait partie intégrante du métier de minéralier».

Cette première phase vise à analyser la géologie des sols et comprendre le terrain. Ce sont des études «qui prennent du temps», a-t-elle ajouté. Nestlé Waters avait dû suspendre, en 2023, en raison des aléas climatiques, deux des six forages consacrés à l'eau d'Hépar. «La mise en service de l'installation, la construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l'activité (...) doivent intervenir dans un délai de 3 ans», est-il précisé dans l'arrêté consulté par l'AFP.

Scandales autour de Nestlé

Nestlé Waters fait face à des déboires depuis début 2024, quand des articles de presse ont révélé l'utilisation au cours d'années précédentes de traitements interdits (ultraviolets, charbon actif) sur des sites d'embouteillage de Nestlé Waters pour, selon la filiale du groupe suisse qui rassemble notamment les marques Vittel, Perrier, Hépar et Contrex, «assurer la sécurité sanitaire» des eaux.

Or une eau minérale naturelle ne peut faire l'objet d'aucune désinfection ou traitement de nature à modifier ses caractéristiques. Mi-mai, un rapport d'une commission d'enquête sénatoriale a estimé que ces traitements ont fait l'objet d'une «dissimulation par l'Etat».