Kim Jong Un poursuivra son programme nucléaire «indéfiniment»

Sur cette photo non datée, Kim Jong Un inspecte une installation qui produit des matières nucléaires dans un lieu tenu secret en Corée du Nord. Photo: keystone-sda.ch

La Corée du Nord poursuivra «indéfiniment» son programme nucléaire, a affirmé le dirigeant Kim Jong Un cité mercredi par les médias d'Etat de son pays, quelques jours après l'évocation par le président américain Donald Trump de possibles ouvertures diplomatiques à l'égard de Pyongyang.

Après avoir inspecté une «installation de production de matières nucléaires», M. Kim a déclaré que 2025 serait une «année cruciale» pour renforcer les forces nucléaires du pays, selon l'agence de presse officielle KCNA. «C'est notre position politique et militaire ferme et notre tâche noble et immuable de développer indéfiniment la posture de contre-attaque nucléaire de l'Etat», a déclaré le dirigeant nord-coréen, selon KCNA.

Quelques heures après, un responsable américain du Conseil de sécurité nationale a assuré que Donald Trump chercherait «la dénucléarisation complète de la Corée du Nord, comme il l'a fait lors de son premier mandat» (2017-2021), a rapporté l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Menaces des Etats-Unis

Les déclarations du dirigeant nord-coréen font suite aux tirs d'essai par Pyongyang de missiles de croisière stratégiques mer-sol samedi, premiers du genre depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche le 20 janvier. La Corée du Nord justifie son programme d'armement nucléaire par les menaces dont elle se dit l'objet de la part des Etats-Unis et de ses alliés, dont la Corée du Sud.

Donald Trump, qui a eu une rare série de rencontres avec Kim Jong Un lors de son premier mandat, a déclaré dans une interview la semaine dernière qu'il allait à nouveau contacter le dirigeant nord-coréen, qu'il a qualifié de «type intelligent».

Mercredi, selon KCNA, ce dernier a évoqué «la situation la plus instable du monde, dans laquelle une confrontation à long terme avec les pays hostiles les plus vicieux est inévitable». Et dans ce cadre, il est «indispensable pour le pays de renforcer progressivement le bouclier nucléaire», a-t-il dit. «Il semble que l'administration Trump adopte une double approche», estime Yang Moo-jin, président de l'Université des études nord-coréennes à Séoul. «Trump fait des ouvertures de dialogue à l'égard de Kim pour encourager les discussions d'un point de vue politique», tout en faisant valoir que «le but ultime (est) de parvenir à une dénucléarisation complète».

Les deux hommes se sont rencontrés la première lors d'un sommet historique en juin 2018 à Singapour, la seconde à Hanoï au Vietnam en février 2019 -- un fiasco -- et la dernière fois sur la frontière entre les deux Corée en juin 2019.