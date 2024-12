La Commission européenne saisit la justice européenne contre le Royaume-Uni pour de potentielles entraves à la libre-circulation de citoyens de l'UE fin 2020, après le Brexit. Photo: Geert Vanden Wijngaert

ATS Agence télégraphique suisse

La Commission européenne a annoncé lundi saisir la justice européenne contre le Royaume-Uni pour de potentielles entraves à la libre-circulation de citoyens de l'UE fin 2020, après le Brexit. La Commission a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour «non-respect du droit de l'UE sur la libre circulation des citoyens de l'UE et des membres de leur famille à la fin de l'année 2020».

Cette annonce intervient alors que Londres et Bruxelles affichent un rapprochement depuis l'arrivée au pouvoir de Keir Starmer en juillet. Le Premier ministre travailliste a décidé de «réinitialiser» les relations entre l'UE et le Royaume-Uni, après une période de dialogue difficile dans la foulée du Brexit. Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne le 31 janvier 2020. Mais selon un accord entre les deux parties, les citoyens européens et les membres de leur famille installés avant la fin 2020 en Grande-Bretagne devaient bénéficier des mêmes droits que ceux dont ils disposaient avant le Brexit.

Avant de saisir la justice européenne, la Commission a échangé à plusieurs reprises avec les autorités britanniques depuis 2020. Mais l'Union européenne maintient que «plusieurs de ses griefs restent sans réponse, notamment en ce qui concerne les droits des travailleurs et les droits des membres de la famille élargie».