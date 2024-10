Depuis le Brexit, les nouveaux contrôles aux frontières britanniques compliquent l'importation de fruits, légumes et plantes depuis l’UE, entraînant des retards, des coûts accrus, et une réduction du choix pour les consommateurs, alertent les producteurs..

À la frontière entre le Royaume-Uni et la France, les attentes sont longues depuis le Brexit. Les produits frais importés pourrissent dans les camions. Photo: Reuters

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Le Brexit aura carrément réussi à pourrir l'assiette des Britanniques. Depuis son entrée en vigueur, les contrôles aux frontières sont beaucoup plus longs. L’importation de produits frais et de plantes en provenance de l'Union européenne (UE) en pâtit, indique «The Guardian».

En effet, les files d'attente et la paperasserie font tout simplement pourrir les produits dans les camions. La sécurité alimentaire des habitants en est impactée. Le Fresh Produce Consortium (FPC) et l'Horticultural Trades Association (HTA) ont exprimé leurs préoccupations dans une lettre au gouvernement.

Producteur de concombres en colère

Le détaillant Jon Adams rapporte au quotidien britannique que les coûts de livraison ont grimpé de 10%, et des retards allant de sept à 24 heures deviennent fréquents. Les contrôles ralentissent aussi les importations de plantes, essentielles pour la production alimentaire locale.

L'association nationale des producteurs de tomates et celle des concombres et des poivrons signalent des pertes de rendement liées aux longs délais d'inspection des semences.

Pour remédier à cette situation, le FPC et le HTA demandent un accord sanitaire avec l'UE. Le gouvernement, lui, insiste sur l'importance de la «biosécurité» du Royaume-Uni, mais cherche à limiter les perturbations.