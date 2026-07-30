Plus de 18’000 personnes ont contracté la cyclosporose aux Etats-Unis depuis la mi-mai. Cette maladie parasitaire, qui provoque notamment une «diarrhée explosive», pourrait être liée à de la laitue servie chez Taco Bell.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Une épidémie de cyclosporose touche depuis la mi-mai au moins 45 Etats américains, avec plus de 18’000 cas et 423 hospitalisations signalés.

Cette maladie parasitaire, transmise par l’eau ou des aliments crus contaminés, provoque des symptômes sévères comme une «diarrhée explosive» et une grande fatigue.

Les autorités suspectent une épidémie liée à une même source, probablement de la laitue servie dans des restaurants Taco Bell.

Solène Monney Journaliste Blick

Plus de 18’000 malades, 423 hospitalisations et une «diarrhée explosive» parmi les symptômes. Depuis la mi-mai, une vaste épidémie de cyclosporose frappe au moins 45 Etats américains.

Cette maladie est provoquée par un parasite qui se transmet par l’eau ou des aliments contaminés, notamment des produits consommés crus. Aucun décès lié à cette vague d’infections n’a été signalé aux Etats-Unis.

Des malades sous-estimés?

«Nous maîtrisons l’épidémie», a assuré la semaine dernière le ministre de la Santé, Robert F. Kennedy Jr. Mais la situation reste préoccupante. Plusieurs milliers de nouveaux cas ont encore été signalés cette semaine à travers le pays.

La maladie peut en effet mettre plusieurs jours, voire deux semaines, à se déclarer. Le nombre de personnes touchées pourrait donc continuer d’augmenter. La maladie provoque notamment une diarrhée aqueuse, une perte d’appétit et de poids, des crampes, des ballonnements, des nausées et une grande fatigue. Chez certaines personnes, les symptômes peuvent durer plusieurs semaines.

Le Michigan est de loin l’Etat le plus frappé, avec plus de 10’000 infections recensées depuis le 1er mai. Les autorités sanitaires locales ne peuvent pas certifier que tous les cas proviennent d’une même source. Mais leur apparition massive au cours d’une seule vague «laisse fortement supposer que la grande majorité de ces cas sont associés à une même épidémie».

Les chiffres officiels pourraient en outre être largement sous-estimés. Certaines personnes guérissent sans consulter et ne sont jamais testées. Les cas de cyclosporose augmentent habituellement aux Etats-Unis entre le début du mois de mai et la fin août. Mais leur nombre est particulièrement élevé cette année, notamment dans neuf Etats.

Des preuves «solides» sur l'origine

L’origine exacte de l’épidémie n’a pas encore été formellement identifiée. Les autorités sanitaires affirment toutefois disposer de preuves «très solides» mettant en cause de la laitue servie dans les restaurants Taco Bell. La chaîne de restauration rapide a retiré la laitue potentiellement contaminée de son réseau d’approvisionnement aux Etats-Unis. Son directeur général a remercié les «fans» de l’enseigne pour leur soutien et promis de renforcer son système alimentaire.

Le producteur soupçonné a également rappelé les lots concernés. Une partie de la laitue avait été livrée à des magasins d’alimentation et à d’autres restaurants. L’enquête se poursuit et aucune autre piste n’a pour l’heure été identifiée. Le basilic, la coriandre, les baies et les pois mange-tout figurent aussi parmi les aliments régulièrement liés aux épidémies de cyclosporose. Autant de produits consommés crus qui compliquent encore la traque du parasite.