Sundar Pichai, PDG de Google, s'adresse à la foule lors de la conférence annuelle des développeurs. Photo: AFP

Tobias Bolzern

Porterez-vous des vêtements qu'un assistant IA choisirait pour vous? Google a présenté lors de sa conférence des développeurs toute une série de nouveautés qui devraient rendre cela possible.

Cette IA entend révolutionner le shopping: avec un simple selfie, vous pouvez essayer virtuellement des vêtements. Une fonction passionnante pour tous les passionnés de mode, mais aussi pour les chineurs de pièces bon marché.

Le moteur de recherche permet d'essayer virtuellement différents vêtements. Photo: Photo: Google

En effet, Google pourra bientôt surveiller automatiquement les prix et sera apte à passer commande dès que votre prix souhaité sera atteint. Le groupe affirme avoir plus de 50 milliards de produits référencés dans ses données.

Une concurrence pour ChatGPT

Google s'attaque ainsi à ChatGPT, ce dernier ayant présenté en avril dernier un conseil d'achat similaire, sans annonces payantes. Cela représente évidemment une concurrence directe pour les activités publicitaires lucratives de Google.

Mais le géant américain refuse de se laisser faire. Son atout? Deep Search, une IA qui ne se contente plus d'effectuer des simples recherches (comme avec AI Overviews), mais qui peut aussi fournir sa propre force de proposition, si l'utilisateur le souhaite bien entendu. Google pourra désormais effectuer des centaines de recherches en arrière-plan à partir d'une seule demande et établir ensuite un rapport complet. Des fonctions qu'ont déjà ChatGPT ou Perplexity, mais sa fonction Search Live permet des recherches supplémentaires via la caméra et le microphone: il suffit de montrer à l'IA ce que vous voyez pour en discuter ensuite en temps réel.

Des graphiques et des visualisations seront créés en pressant simplement sur un bouton. Photo: Photo: Google

Pour ceux qui veulent comprendre plus précisément les données, Google peut créer sur demande des diagrammes et des visualisations ad hoc pour certains termes de recherche. Et vous les fournir immédiatement.

250 dollars par mois?

Mais profiter de ces nouvelles fonctionnalités a un prix. Le nouvel abonnement de luxe appelé Google AI Ultra coûte 250 dollars par mois. Si vous cassez votre tirelire, vous pourrez avoir accès aux derniers modèles d'IA et obtenir des limites d'utilisation plus élevées. A l'image de l'abonnement Pro d'OpenAI, qui coûte 200 dollars, cette offre s'adresse aux vrais passionnés d'IA et non à de simples curieux.

Mais il y a un hic: la plupart des fonctions ne seront lancées qu'aux Etats-Unis. La question de savoir quand elles arriveront en Europe et en Suisse reste encore ouverte.