Macron veut que «la pression soit claire» sur Moscou

Photo: AFP

Emmanuel Macron a estimé samedi qu'il fallait que la «pression soit claire» sur la Russie, «en lien avec les Etats-Unis», car elle «ne donne pas l'impression de vouloir la paix sincèrement», dans un message transmis à l'AFP à l'issue d'une réunion en visioconférence organisée par Londres.

Selon le président français, la Russie «ne répond pas à la proposition des États-Unis et de l'Ukraine» en faveur d'une trêve d'un mois, «elle intensifie les combats», et le président russe Vladimir Poutine «veut tout obtenir, puis négocier». «Si nous voulons la paix, il faut que la Russie réponde clairement et que la pression soit claire, en lien avec les États-Unis, pour obtenir ce cessez-le-feu», a ajouté Macron.

«Aider l'Ukraine à résister»

Un sommet virtuel de pays alliés de l'Ukraine s'est tenu samedi matin, à l'initiative du Premier ministre britannique Keir Starmer et «coprésidé par le Royaume-Uni et la France», selon l'Elysée. Le président Macron a aussi remercié son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky «d'avoir eu le courage de prendre une initiative de paix» avec le président des Etats-Unis Donald Trump «et proposer un cessez-le-feu d'un mois».

«Pour une paix durable nous devons aider l'Ukraine à résister, à avoir demain une armée solide qui défende son pays et, nous, être prêts à garantir cette paix», a encore estimé le chef de l'Etat français dans son message.