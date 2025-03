Le président américain Donald Trump a critiqué jeudi la faiblesse des dépenses militaires des pays membres de l'OTAN. Photo: Getty Images

Donald Trump a mis en doute jeudi 6 mars à la fois l'engagement des Etats-Unis dans l'Otan et la solidarité des pays alliés au sein de l'Alliance de défense transatlantique, s'attirant une riposte d'Emmanuel Macron, lequel a demandé du «respect». «S'ils ne paient pas, je ne vais pas les défendre», a indiqué le président américain, qui n'en est pas à sa première sortie du genre, à des journalistes depuis la Maison Blanche.

Les pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord «devraient payer plus» pour leurs dépenses militaires, a-t-il martelé. «Mon plus gros problème avec l'Otan (...) c'est que si les Etats-Unis avaient un problème et qu'on appelait la France ou d'autres pays que je ne nommerais pas en disant 'on a un problème', vous pensez qu'ils viendraient nous aider, comme ils sont censés le faire? J'en suis pas sûr...» a également lancé le président républicain.

«Nous sommes des alliés loyaux et fidèles», a répliqué Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet extraordinaire à Bruxelles. Le président français a souligné que la France éprouvait «respect et amitié» pour les Etats-Unis et leurs dirigeants et était elle-même «en droit de réclamer la même chose» des Américains.

Macron invoque... Lafayette

Il a rappelé notamment la contribution du marquis de Lafayette à l'indépendance des Etats-Unis. «Nous avons toujours été là l'un pour l'autre», a dit Emmanuel Macron, en évoquant aussi le débarquement des forces américaines en Normandie en 1944. Les pays européens ont pendant des décennies largement délégué aux Etats-Unis le coût de leur sécurité, assurée par Washington dans le cadre de l'Otan, et ont réduit leurs dépenses militaires.

Les Etats-Unis, qui ont consacré près de 3,3% de leur PIB à la défense en 2024, critiquent depuis plusieurs années la faiblesse des dépenses militaires européennes. Donald Trump a déclaré en janvier qu'il estimait que les pays membres de l'Otan devraient dépenser 5% de leur PIB dans leur défense.

Le Japon, nouvelle cible de Trump

Jeudi, il a aussi évoqué, sur un ton critique, l'accord de défense liant les Etats-Unis et le Japon. «Nous avons un accord intéressant avec le Japon, nous devons les protéger mais ils n'ont pas à nous protéger» a-t-il dit. «Qui fait des accords pareils?» a-t-il poursuivi.

Après la Seconde Guerre mondiale et alors qu'il se trouvait sous occupation américaine, le Japon s'est doté d'une Constitution comportant un article selon lequel il renonce à la guerre. Mais le pays a progressivement abandonné ces dernières années sa politique de strict pacifisme, en augmentant ses dépenses militaires et en s'efforçant de se doter de capacités de «contre-offensive».