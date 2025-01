Voici ce qu'il faut faire pour enfin retrouver le sommeil!

Améliorer son sommeil commence avant la nuit: surveiller son alimentation, faire du sport, ou limiter l'alcool. Voici cinq conseils pour retrouver l'énergie et surtout, des nuits de bébés.

Toutes les habitudes prises pendant les Fêtes vont à l'encontre d'une bonne nuit de sommeil. En effet, exercice et légumes verts sont vos alliés, alcool et cigarettes, pas vraiment. Photo: Shutterstock

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Le secret d’un réveil énergique commence… Le jour d'avant. En effet, le sommeil le plus réparateur se construit durant la journée, en adoptant de bonnes habitudes.

La BBC nous invite à explorer les clés d’un sommeil plus apaisant. Sans surprise, les conseils du média britannique pour se reposer avec succès ressemblent à tous les conseils pour être, d'une manière générale, en bonne santé.

Surveillez vos niveaux de fer

Un tiers de la population mondiale souffre de carence en fer, responsable de fatigue chronique et d'insomnies. Particulièrement à risque les femmes en âge de procréer, les végétariens ou encore les sportifs d’endurance. Consultez un médecin pour vérifier vos taux de ferritine ou d'hémoglobine, et privilégiez des aliments riches en fer: viande, poissons, légumes verts, associés à des sources de vitamine C pour une meilleure absorption.

Mettez de la couleur dans vos assiettes

Votre alimentation influence directement votre sommeil. Une consommation accrue de légumes verts, riches en vitamines A et C, booste la qualité du sommeil en améliorant l’absorption des minéraux essentiels comme le fer et le magnésium.

Bougez, même en soirée

Pas besoin d’intensité extrême pour profiter des bienfaits de l’exercice physique. Une activité modérée favorise un endormissement plus rapide et un sommeil de meilleure qualité. La meilleure dose? Trois fois par semaine. C'est mieux que tous les jours! Et bonne nouvelle: une séance de sport, jusqu'à deux heures avant de dormir, ne perturbe pas le repos nocturne.

Réduisez alcool et tabac

On connait la sieste après le repas de Noël et quelques verres de rouge de trop. Mais si l'alcool favorise l’endormissement initial, il dérègle rapidement les cycles de sommeil profond, provoquant des réveils fréquents. Quant au tabac, il diminue la qualité du sommeil en perturbant les phases lentes et réparatrices.

Ne sautez pas le petit-déjeuner

Prendre un petit-déjeuner peut réduire la fatigue et améliorer la concentration. Des études montrent que manger tôt promeut une meilleure gestion des rythmes circadiens – qui sont aussi dû à la génétique, essentiels pour un repos optimal. Privilégiez des repas riches en protéines comme les œufs ou des glucides complexes comme les flocons d’avoine. Malheureusement, le pain au choc' ne fait pas partie de la liste des aliments recommandés.