Lorsque les journées sont sombres, grises et froides, cela peut avoir un impact sur le moral. Alors qu'on a tendance à être plus casanier en hiver, on manque souvent d'énergie. Alors comment faire pour y remédier? Voici nos sept conseils.

1/4 Mauvaise humeur, fatigue permanente ou même dépression hivernale: nombreux sont ceux qui en souffrent pendant les saisons froides.

En hiver, l'obscurité règne en maître: le matin, il ne fait jour que beaucoup plus tard et le soir, le soleil disparaît bien plus tôt. Le manque de soleil et le temps froid et humide sont des facteurs qui provoquent un manque de motivation.

Une mauvaise humeur, une fatigue permanente ou même une dépression hivernale peuvent en être la conséquence. Chez de nombreuses personnes, l'énergie est en baisse pendant la saison froide. Il est donc d'autant plus important de prendre soin de soi. Avec les conseils suivants, vous pouvez être sûr de remporter votre combat face à la fatigue hivernale.

1 Apportez plus de lumière dans votre quotidien

La morosité de l'hiver est un problème pour de nombreuses personnes. A cause du manque d'accès à la lumière du soleil, vous avez besoin de plus de sommeil pendant les mois d'hiver, vous vous sentez vite sans énergie. Vous pouvez même aller jusqu'à manger inconsciemment plus de glucides comme du pain ou des pâtes.

Comment remédier à ce problème? En mettant plus de lumière dans votre quotidien, en appliquant les conseils suivants:

Déplacer la séance de sport à l'extérieur

Sortir pour la pause de midi

Utiliser une lampe à lumière du jour

Faire une excursion dans la nature le week-end

Dormir quand il fait nuit

2 Faites de la méditatin

La méditation a quelques effets positifs sur notre corps et notre esprit. Le calme est censé apporter plus d'équilibre et aider à lutter contre les humeurs dépressives. Méditer, surtout en hiver, peut donc vous mettre de meilleure humeur et vous donner de l'énergie positive.

3 Encouragez les pensées positives

Les pensées négatives et le stress vous privent d'énergie. Et l'année qui vient de s'écouler a été marquée par des doutes et des soucis. L'objectif est désormais de laisser cela derrière vous et de regarder vers l'avant.

Vous ne pouvez certes pas empêcher les idées négatives. Mais vous pouvez faire en sorte qu'elles ne prennent pas le dessus. Ecrire ses pensées, parler avec des amis de ce qui vous tracasse ou mettre la musique à fond pour danser sont autant de possibilités qui déclenchent de bonnes émotions et assurent une meilleure énergie.

4 Faites des bains de pieds

Lorsqu'il fait particulièrement froid dehors, un bain de pieds peut avoir un effet bienfaisant. La chaleur stimule la circulation sanguine et remplit le corps d'une sensation agréable.

La température idéale se situe entre 37 et 41 degrés. Selon vous goûts, vous pouvez préparer votre bain de pieds avec des herbes ou des fleurs.

5 Optez pour un petit saune

La chaleur fait des merveilles pendant la saison froide et on en profite surtout en allant au sauna. D'autant plus que la transpiration est un élément bénéfique pour la santé: les défenses immunitaires sont renforcées, la circulation sanguine est stimulée. On dit même que le sauna augmenterait l'espérance de vie.

6 Ajoutez du curcuma dans vos repas

Si vous voulez vous faire du bien, ajoutez plus souvent du curcuma à votre repas, votre thé ou vos smoothies en hiver. Ce tubercule, auquel on attribue en Asie de véritables vertus miraculeuses, est censé renforcer le système immunitaire. Mais surtout, le curcuma permet de moins souffrir de fatigue, comme le montrent des études. Egalement appelée gingembre jaune, cette épice protège par ailleurs notre corps contre les radicaux libres.

7 Mettez du beure dans votre café (oui, vraiment)

Une recette bizarre, mais qui serait particulièrement efficace contre la fatigue hivernale: Le café au beurre. Oui, vous avez bien entendu... Le café au beurre est censé procurer une énergie durable et équilibrée, sans que le taux de glycémie ne s'effondre. En effet, la graisse contenue dans le beurre ralentit l'absorption de la caféine par l'organisme.

Pour le café au beurre, il suffit d'ajouter une petite quantité de beurre (non salé!) ou de l'huile de coco dans votre tasse de café. Mélangez bien le tout et ajoutez du sucre si vous le souhaitez.