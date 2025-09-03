DE
L'UNICEF alerte
Au moins 6 millions d'enfants pourraient être privés d'école d'ici fin 2026

L'Unicef alerte sur une baisse majeure de l'aide internationale à l'éducation. Six millions d'enfants supplémentaires pourraient être privés d'école d'ici fin 2026, principalement en raison des réductions annoncées par les Etats-Unis, l'Allemagne et la France.
Publié: 03:46 heures
L'UNICEF s'inquiète d'une baisse d'accès à l'école hier.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Six millions d'enfants supplémentaires pourraient être privés d'école d'ici la fin 2026 en raison d'une baisse majeure prévue de l'aide internationale dans le secteur de l'éducation, a mis en garde l'Unicef mardi. Selon l'analyse de l'agence onusienne, l'aide publique au développement (APD) destinée à l'éducation devrait chuter de 3,2 milliards de dollars d'ici l'année prochaine, soit une baisse de 24% depuis 2023.

Près de 80% de cette baisse est liée aux réductions annoncées par trois pays, Etats-Unis, Allemagne et France. Si ces annonces deviennent réalité, l'Unicef estime que 6 millions d'enfants supplémentaires risquent d'être privés d'école d'ici fin 2026, dont 30% dans des «contextes humanitaires». «Cela équivaut à vider toutes les écoles primaires d'Allemagne et d'Italie», a noté l'agence.

Et cela porterait à 278 millions dans le monde le nombre d'enfants privés d'école. «Chaque dollar coupé dans l'éducation n'est pas seulement une décision budgétaire, c'est l'avenir d'un enfant qui est en jeu», a insisté la patronne de l'Unicef Catherine Russell dans un communiqué.

L'éducation, un «lien vital»

«L'éducation, en particulier dans des contextes humanitaires, sert de lien vital, connectant les enfants à des services essentiels comme la santé, la protection et la nutrition. Elle offre également la meilleure opportunité à un enfant d'échapper à la pauvreté et de construire une vie meilleure», a-t-elle ajouté.

L'agence s'inquiète particulièrement pour les pays en crises humanitaires, où les coupes pourraient être les plus criantes. Ainsi, certaines zones comme Haïti, la Somalie ou les Territoires palestiniens pourraient perdre l'équivalent de 10% de leur budget national pour l'éducation. Ou encore, parmi les réfugiés de la minorité birmane des Rohingyas, 350'000 enfants pourraient être privés d'éducation de base «de façon permanente».

Côte d'Ivoire et Mali à risque

L'Unicef alerte également contre l'impact sur l'éducation des filles, avec des coupes prévues dans les financements de bourses scolaires spécifiques et de toilettes séparées. Géographiquement, l'Afrique centrale et de l'ouest sera la plus touchée, avec 1,9 million d'enfants menacés d'être privés d'éducation.

La Côte d'Ivoire et le Mali seraient particulièrement à risque. Et en plus de ceux complètement sortis des systèmes scolaires, 290 millions d'enfants dans le monde risquent de subir une baisse de la qualité de leur éducation.

