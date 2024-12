Europol ajoute 24 criminels violents à sa liste des plus recherchés. Ces hommes, accusés de meurtres et d'agressions brutales, sont considérés comme armés et dangereux. L'agence appelle le public à l'aider pour les localiser, certains étant en fuite depuis des années.

1/30 Europol a ajouté 24 nouveaux noms à la liste des criminels les plus recherchés d'Europe. Photo: imago/Belga

Marian Nadler

Ils ont «du sang sur les mains», raison pour laquelle Europol les recherche: la liste des criminels les plus recherchés d'Europe compte 24 nouveaux noms. Alors qu'habituellement les barons de la drogue, les cybercriminels ou les criminels liés au crime organisé trouvent également leur place sur la liste des Most Wanted, les nouveaux visages sont recherchés pour leur mode opératoire brutal. Il s'agit en partie d'actes commis cette année, mais parfois les délits remontent à des décennies.

Les 24 hommes sont considérés comme potentiellement armés et dangereux. Certains d'entre eux font l'objet de récompenses. L'un des crimes a eu lieu à l'aéroport de Bâle. «Aidez-nous à retrouver ceux qui ont pris la vie», lance Europol aux Européens. Voici un aperçu des criminels:

1 Ali Shebab Ahmed

C'est sur lui qu'Europol a publié le moins d'informations. Ce Suédois de 20 ans, d'origine arabe, aurait tué une personne dans le centre-ville de Stockholm le 10 juin 2023. Depuis, il est en fuite.

2 Costel Crinu Andronic

Costel Crinu Andronic est accusé d'avoir tenté de tuer un homme. En novembre 2017, il a brutalement frappé sa victime à la sortie d'un bar. Il a également frappé la victime avec une pierre et une bouteille. Si elle a survécu, ce n'est que par chance. Le quadragénaire a déjà été condamné à une peine de huit ans et six mois de prison. Six ans après les faits, il est toujours en fuite.

3 Engelbert Balogh

Engelbert Balogh, 31 ans, s'est battu avec une connaissance dans un appartement de Tatabanya, en Hongrie, en octobre 2022. La dispute a tellement dégénéré qu'Engelbert Balogh s'est emparé d'un couteau et a poignardé son ami. La victime a failli se vider de son sang et a été sauvée in extremis. Depuis cette violente attaque, on n'a plus aucune trace de lui. S'il est arrêté, il devra passer 15 ans derrière les barreaux.

4 Wilhelmus Beckmann

Wilhelmus Beckmann a mis fin aux jours de sa petite amie dans la ville belge de Merksplas. Après son crime, il a mis en scène un cambriolage sur le lieu du crime. Plus encore, il a mis le feu à la villa dans laquelle se trouvait la défunte. L'intention était la suivante: personne ne devait découvrir les blessures par balle sur le corps. Le sexagénaire a été condamné cette année pour meurtre et incendie volontaire, mais il est en fuite.

5 Domenico Bellatoni

Depuis des décennies, Domenico Bellatoni, âgé de 80 ans a disparu de la surface de la terre. Il appartient au clan mafieux Piromalli, lui-même affilié à la «Ndrangheta». Depuis 1971, il est entré dans la clandestinité. Il aurait abattu un homme et tiré sur un deuxième avec l'intention de le tuer. Comme si cela ne suffisait pas, il a forcé une mineure à se prostituer. S'il se fait prendre, il devra passer le reste de sa vie en prison.

6 Tomas Bolgovas

Tomas Bolgovas est accusé d'avoir participé à un meurtre commandité en 2015. Avec un groupe de criminels, il avait prévu d'assassiner un jeune homme de 26 ans. Ce dernier a été tué en novembre 2015 à Kaunas de douze coups de feu. Tomas Bolgovas est soupçonné d'avoir notamment organisé la fuite de la voiture. Ses complices sont déjà en prison et purgent de longues peines. Tomas Bolgovas, quant à lui, est toujours en fuite.

7 Dominique Delattre

Ce Français de 62 ans fait partie d'un gang de la ville de Nîmes. Il s'est retrouvé derrière les barreaux pour un braquage de fourgon blindé en 1997. Lors de cet acte, le chauffeur du fourgon avait été grièvement blessé. En août 2000, il s'est évadé de la prison où il aurait dû purger 20 ans. Personne ne sait où il se trouve aujourd'hui.

8 Abdenour Djabri

Abdenour Djabri est soupçonné d'avoir tué une femme. En janvier 2022, il aurait étranglé une Polonaise à Starogard Gdanski. Les autorités polonaises n'ont pas encore réussi à le localiser.

9 Alexander Elberg

Alexander Elberg est recherché pour un crime commis en Allemagne. Le Russe aurait assassiné un autre homme en août 1991 sur un chemin forestier dans la région des lacs d'Hinterlingen entre Sindelfingen et Stuttgart-Vaihingen. Au moment des faits, Alexander Elberg vivait sans domicile fixe en Allemagne et passait son temps dans les forêts autour de la ville de Sindelfingen. Selon des témoins, Alexander Elberg se serait rendu en Russie en 1993. La dernière entrée documentée a toutefois eu lieu en 2004 en Ukraine. Comme il n'a pas été revu depuis, la police allemande récompense désormais les personnes qui fournissent des informations permettant d'arrêter Alexander Elberg en leur offrant 1 500 euros.

10 Janos Gal

Ce Hongrois de 42 ans est devenu fou le soir du 11 septembre 2024 et a poignardé sa femme et sa belle-mère à plusieurs reprises. L'aide est arrivée trop tard pour son épouse, qui est décédée sur les lieux du crime. Sa belle-mère, elle, doit la vie aux médecins de l'hôpital. Après le crime, Janos Gal a pris la fuite et est toujours en cavale.

11 Cristian Yong Granadino

Cristian Yong Granadino est recherché pour un délit commis en 2010. L'homme, alors âgé de 30 ans, avait été largué par sa petite amie mineure à Leganes, en Espagne. Ils s'étaient rencontrés quand elle avait 14 ans. L'homme a frappé l'adolescente à plusieurs reprises, raison pour laquelle elle a décidé de le quitter. Il l'a ensuite traquée, l'a prise en embuscade et a tranché la gorge de la jeune fille. Il a rangé le corps dans une valise et l'a jeté avec l'instrument du crime, un couteau, dans les ordures à 30 mètres de sa maison. Un sans-abri a découvert le corps plus tard. Cristian Yong Granadino est en fuite depuis 14 ans.

12 Maris Jankevics

Maris Jankevics figure sur la liste des personnes les plus recherchées pour un meurtre brutal. Ivre, il a frappé une femme à plusieurs reprises au visage avec un objet contondant, lui infligeant au moins sept coupures et neuf blessures au couteau. Il lui a également infligé des brûlures et l'a finalement étranglée avec une corde. Les faits se sont déroulés en avril 2022 en Lettonie. On ne sait pas où se trouve Maris Jankevics aujourd'hui.

13 Krystian Kolompar

L'homme de 30 ans aurait, avec d'autres, volé et tué une personne à Cracovie en décembre 2021. Selon les informations d'Europol, il a maîtrisé la victime dans son appartement, lui a donné des coups de poing et l'a frappée à la tête avec un objet contondant. Il a ensuite étranglé la personne et s'est emparé du contenu d'un coffre-fort. Personne ne sait où se trouve Krystian Kolompar aujourd'hui.

14 Ben Mahfoudh Montassar

Avec une tentative de meurtre, Ben Mahfoudh Montassar a, lui aussi, réussi à se hisser sur la liste. En 2018, il aurait presque tué une Luxembourgeoise. Il s'est agenouillé sur les épaules de sa victime, l'a étranglée et a plaqué un oreiller sur le visage de la femme. En outre, il a frappé sa victime et lui a donné des coups, notamment avec un poing américain. Elle a été grièvement blessée et est aujourd'hui encore en incapacité de travail. Ben Mahfoudh Montassar avait déjà été placé en détention provisoire entre décembre 2018 et juillet 2019, mais il a été libéré sous conditions. Un tribunal l'a condamné à dix ans de prison, peine qu'il n'a jamais commencé à purger.

15 Saidchuseyn Naurbaev

Lors d'un braquage commis en mai 2015 à Zabcice, en République tchèque, Saidchuseyn Naurbajew aurait tué une personne. Avant cela, lui et un complice avaient appris qu'il y avait des objets de valeur à récupérer dans la maison de la victime. Ils ont surpris le propriétaire pendant la nuit, l'ont agressé et ligoté. Ils ont ensuite frappé l'homme jusqu'à ce qu'il meure. Les deux voleurs se sont ensuite emparés de plusieurs objets d'une valeur historique et onéreuse. En s'enfuyant, ils ont allumé un feu et se sont rendus à Vienne. L'acolyte de Saidchuseyn Naurbaev est déjà en prison. Il purge une peine de 17,5 ans, qui attend également son complice. Mais l'homme est toujours en fuite.

16 Abdou Njie

Adou Njie aurait tué un homme en août 2022 près de Stockholm, la capitale suédoise, sans sourciller. Le jeune homme de 23 ans a tiré plusieurs coups de feu avant de prendre la fuite. Les enquêteurs pensent qu'il pourrait être impliqué dans deux autres cas de tentative de meurtre survenus à peu près au même moment. Le Suédois d'origine africaine est considéré comme brutal, imprévisible, extrêmement dangereux et peut-être désespéré.

17 Karim Ouali

Karim Ouali aurait commis un meurtre en avril 2011 à l'Euroairport de Bâle. Il y travaillait comme contrôleur aérien. Il s'est attaqué à un collègue avec une hache et l'a tué. Il s'est ensuite enfui. L'homme souffre de délires de persécution et se trouvait dans un état psychotique au moment des faits. Il a des tatouages tribaux sur la poitrine et les cuisses.

18 Vincenzo Parisi

Vincenzo Parisi est un membre de la mafia. Il est accusé d'avoir tué deux hommes avec une arme à feu à Foggia, en Italie. Pour ne pas être démasqué, il utilise des papiers d'identité falsifiés et volés.

19 Anton Zhivkov Petkovski

Anton Zhivkov Petkovski, 58 ans, est accusé de deux meurtres. En compagnie d'un assistant, il aurait abattu un homme à la mitraillette dans le village bulgare de Selishte. Quelques heures plus tard, il a éliminé son complice, vraisemblablement pour que son crime ne soit pas révélé. Il a frappé son complice mort au visage afin de rendre l'identification plus difficile. Si Anton Zhivkov Petkovski est arrêté, il restera en prison jusqu'à la fin de sa vie.

20 Joze Pirh

Joze Pirh aurait tenté de se débarrasser de son ex-compagne et du petit ami de celle-ci. En mai 2017, le Slovène a tiré avec un pistolet de 9 millimètres à travers la vitre d'une porte d'entrée derrière laquelle se trouvaient ses deux cibles. Les médias slovènes ont rapporté qu'il avait menacé à plusieurs reprises de les tuer. Joze Pirh est toujours en fuite.

21 Leons Rusins

Leons Rusins est recherché pour le meurtre de son ex-femme. En avril 2023, il aurait arrêté la voiture de son ex-compagne sur une route de Jekabpils, en Lettonie. Il aurait alors brisé la vitre de la voiture et poignardé à plusieurs reprises le visage et le cou de sa victime. Cette dernière est décédée. Fait particulièrement marquant: la mère de l'ex-épouse et le fils commun du couple étaient également assis dans le véhicule et ont dû tout voir.

22 Vladimir Vaclavek

Vladislav Vaclavek est le prochain suspect de meurtre sur la liste. Dans la nuit du 24 octobre au 25 octobre 2001, il a commis un meurtre en Croatie, selon les soupçons. Il avait 20 ans à l'époque, et depuis 23 ans, il évite les enquêteurs. Il utilise apparemment le pseudonyme de Salim Halibi.

23 Jian Xia

Ce Chinois de 47 ans est soupçonné d'avoir tué l'étudiante Yi Gu à Haarlem, aux Pays-Bas, en novembre 2004. Yi Gu était enceinte de sept mois au moment des faits. L'auteur l'a étranglée. Jian Xia a été filmé par une caméra de surveillance à proximité du lieu du crime. Il aurait emporté des effets personnels et l'équivalent de 937 francs suisses en euros sur les lieux du crime. Il a été vu pour la dernière fois le 20 décembre 2004 dans un train reliant Drenthe à Schiphol. Le jour suivant, il aurait séjourné près de la ville belge d'Anvers. Les enquêteurs supposent que l'Asiatique pourrait avoir séjourné entre-temps en Espagne. Le tueur présumé de femmes enceintes a laissé son passeport sur place. A la place, il voyage avec le document de séjour d'un autre homme nommé Qiang Cheng.

24 Kamil Zyla

Europol recherche également Kamil Zyla, 37 ans, car il serait responsable d'un meurtre brutal. Il aurait poignardé un homme dans la nuit du 26 au 27 mars 2022 à Chorzow, en Pologne, à proximité du stade de football local. La victime présentait des blessures à la tête, au cou, à la poitrine et aux membres supérieurs. Les enquêteurs ont compté 50 coups de couteau sur le corps.