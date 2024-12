L'attaque a fait 3 morts et 48 blessés. Photo: IMAGO/Xinhua

AFP Agence France-Presse

Deux hommes ont été arrêtés en Thaïlande après l'explosion d'une bombe lors d'un festival près de la frontière birmane, qui a fait trois morts et des dizaines de blessés, a annoncé la police samedi. L'explosion est survenue sur une piste de danse lors d'un festival dans le district d'Umphang, dans la province de Tak, au nord de la Thaïlande, dans la nuit de vendredi à samedi, selon la police locale.

Deux personnes ont été tuées sur le coup et une autre est morte plus tard à l'hôpital, ont précisé les autorités. L'explosion a aussi blessé 48 personnes sur les 8000 à 9000 participants du festival.

Membre de l'Union nationale Karen

La police a arrêté un jeune Thaïlandais et un homme qu'elle considère être un membre de l'Union nationale Karen (KNU), une minorité ethnique qui combat l'armée birmane depuis des décennies pour obtenir plus d'autonomie en Birmanie.

Le chef de la police de Tak, Samrit Ekamol, a estimé que le suspect birman avait lancé la bombe après avoir croisé un «criminel rival». Un haut responsable de la KNU contacté par l'AFP a pour sa part assuré que son groupe ne comptait aucun membre dans cette région thaïlandaise.

Selon des experts, la KNU compte plus de 5000 combattants et entretient des liens étroits avec la police et l'armée thaïlandaises. Le groupe a en outre d'importants intérêts commerciaux de part et d'autre de la frontière.