L'Ukraine a perdu deux tiers du territoire russe conquis en août

L'Ukraine, l'Europe et les Etats-Unis «doivent être totalement unis»

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a estimé jeudi que l'Ukraine, l'Union européenne et les Etats-Unis devaient être «totalement unis» pour s'engager dans des pourparlers de paix avec la Russie.

Donald Tusk a précisé sur X avoir eu des conversations téléphoniques avec des dirigeants, y compris le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le chancelier allemand Olaf Scholz, ajoutant: «L'Ukraine, l'Europe et les États-Unis doivent être totalement unis et s'engager dans des pourparlers de paix.»

Source: AFP