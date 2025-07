La Commission européenne approuve Cabometyx d'Ipsen pour traiter les tumeurs neuroendocrines avancées. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

La Commission européenne a approuvé l'anticancéreux Cabometyx, développé par Ipsen, pour le traitement des tumeurs neuroendocrines avancées, a annoncé le laboratoire français jeudi dans un communiqué. Il s'agit du «premier et unique traitement systémique autorisé dans l'Union européenne pour les tumeurs neuroendocrines non résécables ou métastatiques précédemment traitées», indépendamment de la localisation de la tumeur et de sa gravité, indique le communiqué.

L'approbation est basée sur un essai de phase 3 qui a démontré une réduction de 77% et 62% du risque de progression de la maladie ou de décès par rapport au placebo dans les tumeurs neuroendocrines pancréatiques et extra-pancréatiques avancées, respectivement.

Cabometyx, basé sur la molécule cabozantinib, est l'un des principaux médicaments développés par Ipsen. C'est un anticancéreux qui vise surtout à soigner des tumeurs du rein ou du foie.

Cette nouvelle approbation, qui fait suite au feu vert de l'Autorité européenne du médicament (EMA) fin juin, concerne, elle, les tumeurs neuroendocrines, qui peuvent se former à différents endroits de l'organisme. Elles ont en commun de toucher des cellules victimes d'un dérèglement d'hormones produites par le système nerveux.