La Caroline du Nord se prépare à l'arrivée de l'ouragan Erin, qui devrait longer la côte est des Etats-Unis. Les autorités alertent sur des vagues jusqu'à six mètres et des risques d'inondations, rappelant les dégâts causés par l'ouragan Hélène en 2024.

L'ouragan Erin se renforce à nouveau à l'approche des Etats-Unis

L'ouragan Erin se renforce à nouveau à l'approche des Etats-Unis

En Caroline du Nord, le calme avant la tempête. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

L'ouragan Erin, qui a regagné en puissance, se rapproche mercredi de la côte est des Etats-Unis qu'il doit longer sans toucher terre, l'Etat américain de Caroline du Nord se préparant à des violentes vagues et inondations potentiellement destructrices. Cet Etat du sud-est du pays avait été dévasté à l'automne 2024 par l'ouragan Hélène, le deuxième plus meurtrier à avoir frappé les Etats-Unis continentaux en plus d'un demi-siècle, après Katrina en 2005.

Moins d'un an après, et alors que le souvenir des inondations dévastatrices reste vif, les autorités de Caroline du Nord ont déclaré l'état d'urgence et ordonné aux populations de plusieurs localités d'évacuer.

«Les conditions pourraient se détériorer rapidement»

«Je tiens à souligner l'importance de prendre cette tempête au sérieux, car il s'agit d'une tempête violente et les conditions pourraient se détériorer rapidement», a insisté mercredi le gouverneur de l'Etat, Josh Stein, lors d'une conférence de presse.

S'il n'est pas prévu que l'ouragan touche terre, la trajectoire d'Erin au large devrait occasionner à partir de la fin de journée des vagues allant jusqu'à six mètres et des vents puissants, et fait craindre d'importantes inondations, notamment sur un chapelet d'îles bordant la Caroline du Nord.

Ses effets se feront ressentir également ailleurs, les autorités météorologiques alertant notamment sur des courants dangereux près des plages des Bahamas et de la quasi-totalité de la côte est américaine, ainsi que des conditions de tempête tropicale aux Bermudes.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Il va redevenir un ouragan majeur

Toujours classifié comme ouragan de catégorie 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte cinq, Erin souffle des vents allant jusqu'à 175 km/h et devrait continuer à se renforcer, selon le Centre américain des ouragans (NHC). Il devrait redevenir un «ouragan majeur», c'est-à-dire passer en catégorie 3 ou plus, «d'ici la soirée», avant de probablement s'affaiblir à partir de vendredi.

Premier ouragan de la saison en Atlantique nord, Erin avait auparavant évolué dans la région des Caraïbes, provoquant des dégâts matériels, notamment à Porto Rico. Il s'était renforcé dans le week-end à une vitesse exceptionnelle, atteignant en un peu plus de 24 heures le niveau maximal d'intensité. Malgré des débuts calmes, la saison des ouragans, qui s'étire de début juin à fin novembre, devrait cette année être plus intense que la normale, selon les prévisions des autorités météorologiques américaines.

En réchauffant les mers, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide de telles tempêtes et augmente le risque de phénomènes plus puissants, selon les scientifiques. En 2024, la région avait été marquée par plusieurs tempêtes meurtrières, parmi lesquelles l'ouragan Hélène qui a fait plus de 200 morts dans le sud-est des Etats-Unis.



