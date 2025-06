L'ouragan Erick s'approchant de la côte Pacifique du Mexique, ce mercredi 18 juin 2025. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

L'ouragan Erick, de force majeure dans le Pacifique, a touché la côte sud-ouest du Mexique jeudi matin avec des vents pouvant souffler jusqu'à 205 km/heure, a indiqué le Centre national des ouragans (NHC) de Miami.

Erick a touché terre peu avant 06h00 locales (midi GMT) aux confins des Etats côtiers du Oaxaca et du Guerrero, à peu près à mi-chemin des deux principaux centres touristiques de la zone (Puerto Escondido et Acapulco).

«L'ouragan de force majeure Erick a touché terre à l'extrême ouest du Oaxaca» près de Punta Maldonado, a indiqué le NHC dans son dernier bulletin. Quelques heures avant de toucher terre, Erick avait été renforcé en catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5 par le NHC, qui qualifiait le cyclone «d'extrêmement dangereux».

«Des vents extrêmement destructeurs sont attendus», avait indiqué le NHC dans la nuit ajoutant: "De fortes chutes de pluie vont provoquer des inondations et des glissements de terrain qui représentent un danger mortel».

La présidente Claudia Sheinbaum devrait lancer de nouvelles recommandations à la population lors de sa conférence de presse quotidienne à partir de 07h30 locale (13h30 GMT). Elle avait appelé à se mettre à l'abri, dans une vidéo sur X mercredi soir. Les autorités ont lancé des messages de prévention dans les stations balnéaires de Puerto Escondido et surtout Acapulco, durement touchée par l'ouragan Otis de catégorie 5 en octobre 2023.

Dans l'ex-capitale de la jet-set sur le Pacifique, des habitants ont commencé à se rendre dans les centres d'accueil aménagés face à la menace de l'ouragan, a constaté l'AFP. De petites embarcations de plaisance ont été sorties de l'eau pour éviter qu'elles ne coulent.

«On va prendre nos précautions»

Les autorités ont par ailleurs demandé aux habitants de suspendre les activités non essentielles à partir de 20H00. Les supermarchés devaient fermer à 18H00. La pluie a commencé à tomber en fin d'après-midi après une journée ensoleillée. C'est cependant Puerto Escondido et ses 30'000 habitants, ainsi que des touristes étrangers, qui pourraient être les plus exposés aux murs de vents du cyclone.

Les restaurants étaient déjà fermés malgré la présence de touristes qui ne voulaient pas renoncer à leurs vacances, a constaté sur place un journaliste de l'AFP. «On dit qu'il va frapper de ce côté-ci de la côte, on va prendre nos précautions pour ne rien regretter par la suite», a déclaré Adalberto Ruiz, un pêcheur de 55 ans qui mettait sa barque à l'abri.

Les autorités ont également suspendu les cours dans les villes concernées et fermé les ports à la navigation. Le gouvernement a déployé des centaines de militaires et des agents de la Commission fédérale d'électricité (CFE) dans le cadre de son plan d'urgence. Les ouragans menacent de mai à octobre les côtes du Mexique, celles du Pacifique et celles du golfe.

En octobre 2023, le front de mer d'Acapulco avait été détruit par Otis, qui s'était converti en quelques heures en ouragan de force maximale. Il avait fait au moins 50 morts et 30 disparus, selon les autorités mexicaines. En septembre 2024, Acapulco avait été de nouveau frappée par un ouragan, John, de force 3, qui avait causé la mort d'au moins 15 personnes.