Une 31ème victime des incendies de Los Angeles a été découverte à Altadena, plus de six mois après la catastrophe. Les autorités locales ont confirmé que les restes trouvés étaient humains, augmentant le bilan tragique de ces feux dévastateurs.

Six mois après la catastrophe

AFP Agence France-Presse

Les restes d'une victime des incendies qui ont ravagé Los Angeles en janvier ont été découverts, portant le bilan humain à au moins 31 morts, plus de six mois après le déclenchement des feux, ont annoncé mardi les autorités locales.

Une équipe du médecin légiste du comté de Los Angeles «s'est rendue hier (...) à Altadena», une ville de banlieue, «pour enquêter sur d'éventuels restes humains trouvés sur place», a expliqué un communiqué de ce service. L'équipe a «déterminé que les restes étaient bien humains», et le bilan des incendies «s'élève désormais à 31» morts, a ajouté le service.

Les incendies qui ont ravagé Los Angeles en janvier ont duré plusieurs semaines. Ils se sont initialement propagés très rapidement à cause de vents violents, avec des rafales qui ont parfois atteint 160 km/h. Les flammes ont notamment détruit une grande partie du quartier de Pacific Palisades, où résident de nombreuses célébrités, et de la ville d'Altadena.

Une enquête est toujours en cours pour déterminer comment ils se sont déclenchés. Plus de six mois après cette tragédie, la reconstruction des zones touchées représente un chantier dantesque pour les autorités locales. Plus de 16'000 bâtiments ont été détruits par les flammes, selon un rapport de la Los Angeles County Economic Development Corporation.