Un nouvel incendie fait rage au nord de Los Angeles

AFP Agence France-Presse

Un nouvel incendie s'est déclenché mercredi au nord de Los Angeles, entraînant des ordres d'évacuation dans une région déjà ébranlée par des feux dévastateurs. Les flammes se propagent rapidement dans les environs du lac Castaic et ont détruit 1400 hectares en moins de deux heures.

L'incendie a été attisé par les vents chauds et secs de Santa Ana qui continuent de souffler sur la région, poussant un vaste nuage de fumée et de braises au-dessus des flammes. Des ordres d'évacuation ont été émis dans les zones autour du lac, situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Los Angeles et à proximité de la ville de Santa Clarita.

Nouvelles évacuations

«Je prie pour que notre maison ne brûle pas», a déclaré un homme à la chaîne de télévision KTLA, en chargeant sa voiture. Des images télévisées montrent la police circulant dans le quartier pour inciter les habitants à évacuer leur maison.

Le sud de la Californie est sur le qui-vive depuis que de gigantesques incendies ont ravagé une partie de Los Angeles, tuant plus de 27 personnes et détruisant plus de 15'000 structures.