Un accident de bus a fait 24 morts, dont de nombreux enfants, samedi soir sur l'île de Fogo, au Cap-Vert. Huit personnes blessées, certaines grièvement, ont également été signalées, selon les autorités locales.

Au moins 24 morts, principalement des enfants, dans un accident de la route au Cap Vert

Au moins 24 morts, principalement des enfants, dans un accident de la route au Cap Vert

AFP Agence France-Presse

Au moins 24 personnes ont été tuées samedi soir dans un accident de bus sur l'île de Fogo, au Cap-Vert. Les victimes sont principalement des enfants et des adolescents, selon la protection civile de la municipalité de São Filipe.

Huit autres personnes ont été blessées, dont certaines grièvement, a ajouté Jose Canuto dans une déclaration à la presse transmise à l'AFP.

Les accidents de cette ampleur sont rares et les routes globalement en bon état dans cet archipel d'Afrique de l'Ouest de quelque 550'000 habitants, situé en plein Atlantique, au large du Sénégal.

Après une excursion

Selon la même source et d'autres autorités locales, le bus transportait en tout 32 personnes, qui retournaient à São Filipe après une excursion à Cha das Caldeiras près d'un volcan, le Pico do Fogo. L'accident s'est produit dans la localité de Campanas, hautes terres du nord de São Filipe, quand le bus aurait quitté la route et chuté dans un ravin d'une trentaine de mètres de profondeur, dans une zone rocheuse, avant de plonger dans une vallée difficile d'accès.

Les opérations de secours se sont déroulées toute la nuit et 7 victimes ont déjà été inhumées à l'aube, en raison de l'état des corps. Le chauffeur du bus figure parmi les victimes. Il organisait cette excursion chaque année généralement avant la rentrée, comme un cadeau aux élèves qu'il transportait en période scolaire.

Le délégué du ministère de l'Education à São Filipe, José Pedro Gonçalves, a précisé à la presse que ce voyage n'était pas organisé dans le cadre scolaire.