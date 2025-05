L'ONU condamne système d'aide mis en place par Israël

Des milliers de gens se ruent vers un centre de distribution

Des milliers de personnes se sont ruées mardi sur un nouveau centre de distribution d'aide d'une fondation soutenue par Israël et les Etats-Unis dans le sud de la bande de Gaza. Des scènes de chaos ont été rapportées par des journalistes de l'AFP. Après plus deux mois et demi d'un blocus total imposé à la bande de Gaza, Israël a commencé à laisser passer la semaine dernière des livraisons d'aide humanitaire au compte-gouttes.

La nouvelle Fondation humanitaire de Gaza (GHF), créée de toutes pièces et soutenue par les Etats-Unis, qui opère ces nouveaux centres de distribution d'aide, a écrit mardi que l'affluence a été telle que son équipe «s'est repliée pour permettre à un petit nombre de Gazaouis de recevoir de l'aide en toute sécurité [avant de] de se disperser.»

L'«invasion» du centre de distribution «par des milliers d'affamés» est la preuve que les efforts menés par Israël pour distribuer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza en contournant les Nations unies ont «lamentablement échoué», a estimé de son côté le bureau de presse du gouvernement du Hamas pour la bande de Gaza.

Photo: IMAGO/APAimages