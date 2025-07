Deux adolescents de 15 et 16 ans ont été condamnés à Londres à une peine minimale de 15 ans et 10 mois de prison pour le meurtre d'un garçon de 14 ans. L'attaque au machette dans un bus en janvier dernier a relancé le débat sur la violence des gangs au Royaume-Uni.

Deux adolescents ont été condamnés à Londres à une peine minimale de 15 ans et 10 mois de prison. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Deux adolescents de 15 et 16 ans, liés à des gangs de rue, ont été condamnés vendredi à une peine minimale de 15 ans et 10 mois de prison pour avoir tué un garçon de 14 ans à coups de machette dans un bus londonien en janvier dernier.

Cette attaque sanglante en pleine journée et le témoignage de la mère de la victime sur les liens de son fils avec des gangs de rue avaient relancé le débat sur le fléau des violences à l'arme blanche au Royaume-Uni et l'emprise des bandes sur certains jeunes.

Kelyan Bokassa, 14 ans, avait été tué le 7 janvier dans le quartier de Woolwich dans le sud de Londres, et était décédé peu après l'arrivée des secours sur les lieux. Les deux accusés, un adolescent de 15 ans et un autre de 16 ans, avaient plaidé coupable.

«Mon fils est en paix»

Vendredi, un juge de la cour criminelle de Londres les a condamnés à une peine de prison à vie avec une durée de détention minimum de 15 ans et 10 mois. «Dans cette affaire, il est clair que votre intention était de tuer», a déclaré le juge Mark Lucraft lors de l'audience, déplorant la nouvelle «perte insensée d'une jeune vie dans un crime commis à l'arme blanche».

Il a rappelé que les deux adolescents étaient «exposés à la culture des gangs» et avaient déjà été condamnés par le passé pour possession d'une arme blanche dans l'espace public.

L'un des deux avait été reconnu dans un précédent rapport des autorités comme «victime d'esclavage moderne» et victime «d'exploitation criminelle», a encore affirmé le juge. Le second «a grandi et a été exploité par des gangs dès l'âge de 12 ans», a-t-il encore décrit. Un peu plus tôt durant l'audience, la mère de Kelyan, Marie Bokassa, a dit s'interroger «sur ce qui a bien pu arriver à ces deux garçons pour qu'ils commettent cet acte de violence terrible».

«Au moins, mon fils est en paix, et ces deux garçons vont vivre des moments très difficiles», a-t-elle ajouté. Peu après le meurtre, elle avait raconté dans la presse comment son fils était lui aussi sous l'emprise de gangs, malgré ses tentatives pour l'en sortir. L'an dernier, dix adolescents ont été tués à l'arme blanche à Londres, après 18 en 2023, selon des chiffres de la police.