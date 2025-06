Les familles de diplomates russes quittent Israël

Les familles de diplomates russes ont quitté le territoire israélien, a annoncé mercredi l'ambassadeur de Russie à Tel-Aviv, Anatoli Viktorov, en pleine confrontation militaire entre Israël et l'Iran.

«Pratiquement toutes les épouses et tous les enfants des employés de l'ambassade» sont partis mardi via l'Egypte «pour regagner leur patrie», a déclaré Antaoli Viktorov, en direct lors de l'émission en ligne Soloviev.live.

Anatoli Viktorov envisage de transférer l'ambassade russe dans un endroit plus sûr, toujours en Israël. Photo: IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA

Il n'a pas exclu non plus que l'ambassade de Russie puisse être transférée «vers un endroit plus sécurisé sans quitter Israël», après une sixième nuit de frappes entre Israéliens et Iraniens.

Source: AFP