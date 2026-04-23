L'Iran filme l'abordage musclé de deux porte-conteneurs

Une mise en scène digne d'un film d'action pour un message politique clair. Les Gardiens de la révolution iraniens ont diffusé une vidéo de propagande montrant l’assaut spectaculaire de deux navires de commerce en pleine mer ce lundi.

Un assaut milimétré

Les images sont percutantes: on y voit une embarcation rapide foncer vers un immense porte-conteneurs de la compagnie MSC. Après une courbe pour s'amarrer au flanc de la coque, des combattants masqués grimpent à bord. Le tout est monté avec une musique dramatique pour renforcer l'impact visuel de l'opération.

Deux navires ont été visés par cette démonstration de force: le MSC Francesca (364 m de long) et l'Epaminondas (300 m). Selon un communiqué relayé par l'agence Tasnim et le War Message Center, Téhéran justifie cette intervention par des impératifs de sécurité.

2:07 Démonstration de force: Les Gardiens de la révolution iraniens prennent d'assaut des cargos

Les autorités iraniennes accusent les deux équipages d'avoir opéré «sans les autorisations nécessaires» et d'avoir «manipulé leurs systèmes de navigation». Les deux freteurs ont été saisis par la marine et escortés jusqu'aux côtes iraniennes.

Les navires ont été pris d'assaut quelques heures seulement après l'annonce de Trump d'une prolongation du cessez-le-feu.